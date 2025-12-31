دہلی کے شاہین باغ کی عمارت میں آتشزدگی، ایک خاتون کی موت، کئی کو بچایا گیا

دہلی کے شاہین باغ کی عمارت میں آتشزدگی، ایک خاتون کی موت، کئی کو بچایا گیا
Published : December 31, 2025 at 8:03 PM IST
نئی دہلی: جنوب مشرقی دہلی کے شاہین باغ علاقے میں ایک رہائشی عمارت میں زبردست آگ لگنے کے بعد ایک بزرگ خاتون کی موت ہو گئی اور کئی دیگر کو بچا لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ خاتون کی موت دھویں کے باعث دم گھٹنے سے ہوئی۔
انہوں نے بتایا کہ متوفی کی شناخت فضیلہ کشور (72) کے طور پر ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فضیلہ کو پہلے سے سانس کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے اس واقعے کے دوران اس کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ پولیس کے مطابق، دہلی فائر سروس کو صبح 4:41 بجے آگ لگنے کی کال موصول ہوئی، جس کے بعد چار فائر انجن اور چار ایمبولینسیں موقع پر پہنچ گئیں۔
جنوب مشرقی ڈپٹی کمشنر آف پولیس (ڈی سی پی) ہیمنت تیواری نے کہا اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) پولیس اہلکاروں کے ساتھ فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے جبکہ سینئر افسران نے بچاؤ اور آگ بجھانے کے کاموں کی نگرانی کی۔ پولیس اہلکاروں نے رہائشیوں کو نکالنے اور ہجوم کو کنٹرول کرنے میں فائر فائٹرز کی مدد کی تاکہ ایمرجنسی سروس کے اہلکاروں کے لیے محفوظ راستہ یقینی بنایا جا سکے۔
اہلکار نے بتایا کہ ایک بزرگ خاتون سمیت پانچ رہائشیوں کو بحفاظت بچا لیا گیا اور قریبی ہسپتالوں میں لے جایا گیا۔ تاہم اسپتال میں علاج کے دوران خاتون کی موت ہوگئی۔
جانی نقصان کے علاوہ عمارت کے قریب کھڑی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا جن میں دو کاریں، ایک موٹرسائیکل اور ایک اسکوٹر شامل ہیں جو مکمل یا جزوی طور پر جل گئے۔ انہوں نے بتایا کہ مسلسل کوششوں کے بعد آگ پر قابو پالیا گیا۔ متاثرہ علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا تاکہ ہنگامی ٹیمیں کولنگ آپریشن اور معائنہ کر سکیں۔
ڈی سی پی نے کہا قواعد کے مطابق ضروری قانونی کارروائی کی جا رہی ہے اور آگ لگنے کی صحیح وجہ کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ حکام مختلف عوامل کی تحقیقات کر رہے ہیں، جن میں ممکنہ برقی شارٹ سرکٹ یا دیگر حادثاتی وجوہات شامل ہیں۔