نئی دہلی کے مشہور غفار مارکیٹ میں ہولناک آتشزدگی؛ پوری پلازہ کی دکان میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کی بائیس گاڑیاں تعینات
کرول باغ کی 'چین والی گلی' میں رات گئے حادثہ پیش آیا؛ شدید دھویں کے سبب ریسکیو آپریشن میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔
By PTI
Published : November 6, 2026 at 7:54 AM IST
نئی دہلی: ملک کے دارالحکومت دہلی کے معروف تجارتی علاقے کرول باغ میں واقع مشہور غفار مارکیٹ میں جمعہ کے روز (6 نومبر 2026) کو صبح سویرے آتشزدگی کا ایک انتہائی ہولناک واقعہ پیش آیا ہے۔ مارکیٹ کے بلاک 13 کی 'چین والی گلی' میں واقع پوری پلازہ نامی عمارت کی ایک دکان میں اچانک بھیانک آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے قریبی حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
حادثے کی اطلاع ملتے ہی دہلی فائر سروس (DFS) نے ہنگامی بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے۔ آگ کی شدت اور گنجان آباد علاقے کو مدنظر رکھتے ہوئے اب تک فائر بریگیڈ کی کل 22 ہنگامی گاڑیاں جائے وقوعہ پر تعینات کی جا چکی ہیں، جو امدادی عملے کے ساتھ مل کر آگ پر قابو پانے کی کوششیں کر رہی ہیں۔
Delhi: A fire broke out at a shop in Gaffar Market's Chain Wali Gali late last night. Fire brigade teams remain at the spot, with relief operations underway https://t.co/8Nuymrv8Ri— IANS (@ians_india) November 6, 2026
حادثے کا پس منظر اور فائر ٹینڈرز کی روانگی
دہلی فائر سروس کے حکام کے مطابق، آتشزدگی کا یہ واقعہ رات تقریباً 1:30 بجے پیش آیا۔ جیسے ہی کنٹرول روم کو پوری پلازہ کی دکان میں آگ لگنے کی اطلاع موصول ہوئی، ابتدائی طور پر فائر بریگیڈ کی متعدد گاڑیاں جائے وقوعہ کی طرف روانہ کر دی گئیں۔ تاہم، گنجان آباد علاقہ ہونے اور دکان میں موجود آتش گیر مادے کی وجہ سے آگ کی شدت دیکھتے ہی دیکھتے انتہائی بڑھ گئی، جس کے بعد محکمہ کو ہنگامی بنیادوں پر اضافی فائر ٹینڈرز کو کام پر لگانا پڑا۔
#WATCH | Delhi: A massive fire broke out at a shop located in Puri Plaza, 13 Block, Chain Wali Gali, Gaffar Market, Karol Bagh. A total of 22 fire tenders have been rushed to the spot to control the raging blaze. Further details are awaited as operations continue. (Visuals Source: Fire Department)— ANI (@ANI) November 6, 2026
امدادی کارروائیاں اور ریسکیو کا چیلنج
آگ پر جلد از جلد قابو پانے اور اسے مارکیٹ کی دیگر ملحقہ دکانوں تک پھیلنے سے روکنے کے لیے فائر سروس کی مجموعی طور پر 22 یونٹس سرگرمِ عمل ہیں۔ فائر ڈپارٹمنٹ نے واضح کیا ہے کہ ان گاڑیوں میں روایتی واٹر ٹینڈرز کے ساتھ ساتھ پانی کے بڑے ٹینکرز (واٹر باؤزرز) اور خصوصی ہنگامی گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ چونکہ یہ واقعہ رات کے اندھیرے میں پیش آیا اور عمارت سے اٹھنے والے سیاہ دھویں نے ریسکیو آپریشن کو مشکل بنا دیا، اس لیے فائر فائٹرز کی سہولت اور امدادی کاموں میں تیزی لانے کے لیے خصوصی لائٹنگ کا سامان (Lighting Equipment) بھی موقع پر پہنچایا گیا ہے۔
نقصانات اور تفتیش کا آغاز
دہلی فائر سروس اور مقامی پولیس کے اہلکار موقع پر موجود ہیں اور آگ بجھانے کی سرگرمیاں تاحال جنگی بنیادوں پر جاری ہیں۔ غنیمت یہ رہی کہ یہ واقعہ رات کے وقت پیش آیا جب مارکیٹ بند تھی، تاہم دکان میں موجود لاکھوں روپے مالیت کے تجارتی سامان کے خاکستر ہونے کا خدشہ ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی اصل وجہ (آیا یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی یا کوئی اور سبب تھا) کا تاحال قطعی پتہ نہیں چل سکا ہے، اور تفصیلی تحقیقات آپریشن مکمل ہونے کے بعد ہی شروع کی جائیں گی۔