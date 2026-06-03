دہلی کے مالویہ نگر کے ریسٹورنٹ میں بھیانک آتشزدگی، 10 افراد ہلاک، متعدد زخمی
دہلی فائر سروس کی ایک ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی اور بڑی تندہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین افراد کو بحفاظت باہر نکالا۔
Published : June 3, 2026 at 12:09 PM IST
نئی دہلی: قومی راجدھانی دہلی کے مالویہ نگر علاقے میں بدھ کی صبح اس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب وہاں واقع ایک مشہور ریستوراں کے تہہ خانے میں اچانک زبردست آگ بھڑک اٹھی۔ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ چند ہی لمحوں میں اس نے پورے تہہ خانے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ خبر رساں ایجنسی اے این آئی کے مطابق دس افراد ہلاک ہوئے ہیں۔
واقعے کے وقت ریسٹورنٹ کے تہہ خانے میں متعدد افراد موجود تھے اور دھویں اور آگ کے شعلوں میں پھنس گئے۔ اطلاع ملتے ہی دہلی فائر سروس (DFS) کی ایک ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی اور بروقت اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر تین افراد کو بحفاظت بچا لیا۔ تینوں ہوش کھو چکے تھے۔ انہیں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ تینوں افراد افریقی نژاد بتاے جارہے ہیں۔
#WATCH | Delhi | Death toll rises to 10 in Malviya Nagar restaurant fire incident, say Delhi Police.— ANI (@ANI) June 3, 2026
Visuals from the site pic.twitter.com/sfrzsMzJIm
دہلی فائر سروس کے چیف فائر آفیسر کے مطابق یہ واقعہ مالویہ نگر میں واقع 'لیمن گرین' ریستوراں میں پیش آیا۔ فائر ڈپارٹمنٹ کو ریستوراں میں لگنے والی آگ کی پہلی اطلاع صبح تقریباً 8:51 بجے موصول ہوئی۔ ابتدائی طور پر، صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگاتے ہوئے، محکمے نے فوری طور پر دو پانی کے ٹینکر، دو واٹر باؤزر، ایک کوئیک ریسپانس وہیکل، ایک کثیر مقصدی گاڑی، اور ایک بریتھنگ اپریٹس سیٹ گاڑی کو جائے وقوعہ پر روانہ کیا۔
آگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے کل 10 فائر ٹینڈر جائے وقوعہ پر تعینات کیے گئے تھے۔ اس بڑے ریسکیو آپریشن کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے، فائر ڈپارٹمنٹ کے سینئر افسران بشمول اے ڈی او سنتوش، اے ڈی او سربجیت، ایس ٹی او پھول سنگھ، ایس ٹی او نریندر، ایس ٹی او منوج، اور ایس او راکیش ذاتی طور پر وہاں موجود رہے۔
واقعہ کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ڈویژنل آفیسر کو بھی جائے وقوعہ پر طلب کیا گیا۔ فی الحال فائر ٹینڈرز نے آگ پر مکمل طور پر قابو پالیا ہے اور کولنگ آپریشن میں مصروف ہیں۔ ابتدائی جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ تھی۔ تاہم، اس بات کا تعین کرنے کے لیے ایک تفصیلی چھان بین کی جائے گی کہ آیا ریستوراں کے احاطے میں فائر سیفٹی کے معیارات پر عمل کیا جا رہا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: