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لکھنؤ کے علی گنج میں کوچنگ انسٹی ٹیوٹ میں آتِشزدگی، طالب علموں نے عمارت سے لگائی چھلانگ، کئی زخمی

کوچنگ انسٹی ٹیوٹ علی گنج میں پالتو جانوروں کی دکان کے اوپر واقع ہے۔بتایا جاتا ہے کہ آگ سب سے پہلے تیسری منزل پر لگی۔

لکھنؤ کے علی گنج میں کوچنگ انسٹی ٹیوٹ میں آتِشزدگی
لکھنؤ کے علی گنج میں کوچنگ انسٹی ٹیوٹ میں آتِشزدگی (Image: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 22, 2026 at 3:39 PM IST

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لکھنؤ: دارالحکومت کے علی گنج علاقے میں واقع ایک کوچنگ انسٹی ٹیوٹ میں پیر کی دوپہر کو زبردست آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں متعدد طلبہ زخمی ہوئے۔ کچھ طلبہ کے اندر پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ آگ اتنی شدید تھی کہ کئی طلباء نے دوسری منزل سے چھلانگیں لگا دیں۔ آگ اب بھی بھڑک رہی ہے۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں جائے وقوعہ پر پہنچ گئی ہیں اور آگ بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔

لکھنؤ کے علی گنج میں کوچنگ انسٹی ٹیوٹ میں آتِشزدگی (Image: ETV Bharat)

کوچنگ انسٹی ٹیوٹ علی گنج میں پالتو جانوروں کی دکان کے اوپر واقع ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آگ سب سے پہلے تیسری منزل پر لگی۔ یہ تیزی سے پھیلی اور کوچنگ انسٹی ٹیوٹ کو لپیٹ میں لے لیا۔ اس وقت 30 سے ​​زائد طلباء اندر موجود تھے۔ آگ لگتے ہی خوف و ہراس پھیل گیا۔ طلباء اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ملنے پر وہ قریبی تار سے لٹک کر نیچے کودنے لگے۔جس سے متعدد طالب علم زخمی ہو گئے۔

آگ تیزی سے پھیلی جس کی وجہ سے طالب علموں کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ فائر بریگیڈ تقریباً آدھے گھنٹے تک پہنچنے میں ناکام رہی۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کئی بچے ابھی بھی کوچنگ انسٹی ٹیوٹ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں فی الحال آگ بجھانے کے لیے کام کر رہی ہیں، لیکن ہولناکی اب بھی بڑھ رہی ہے۔

TAGGED:

FIRE BREAKS OUT AT COACHING
COACHING INSTITUTE IN ALIGANJ
STUDENTS TRAPPED IN COACHING
کوچنگ انسٹی ٹیوٹ میں آتِشزدگی
FIRE IN LUCKNOW COACHING INSTITUTE

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