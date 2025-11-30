ETV Bharat / state

جنوبی دہلی میں چار منزلہ عمارت میں آگ لگنے سے چار افراد ہلاک، ایک زخمی

پولیس نے چاروں لاشوں کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال کے مردہ خانہ میں محفوظ کر دیا ہے۔

جنوبی دہلی میں چار منزلہ عمارت میں آتشزدگی
جنوبی دہلی میں چار منزلہ عمارت میں آتشزدگی (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 30, 2025 at 7:50 AM IST

نئی دہلی: ملک کی قومی راجدھانی دہلی کے تگڑی ایکسٹینشن علاقے میں سنیچر کی شام ایک چار منزلہ عمارت میں زبردست آگ لگ گئی۔ اس حادثے میں چار افراد کی موت ہو گئی، جب کہ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی شخص کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔

پولیس نے چاروں لاشوں کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال کے مردہ خانہ میں محفوظ کر دیا ہے۔ اطلاع ملنے پر موقعے پر پہنچی فائر بریگیڈ کی ٹیم نے آگ پر قابو پا لیا۔

فائر بریگیڈ کی پانچ گاڑیاں جائے وقوع پر پہنچیں

فائر ڈپارٹمنٹ کے حکام کے مطابق عمارت میں شام سات بجے کے قریب آگ لگنے کی اطلاع ملی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی پانچ گاڑیوں کو ٹیم کے ساتھ جائے وقوعہ پر بھیجا گیا اور فوری طور پر بچاؤ کام شروع کیا گیا۔ اندر پھنسے افراد کو باہر نکال کر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے چار لوگوں کو مردہ قرار دے دیا، جب کہ ایک شخص زیر علاج ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ آگ پر مکمل طور پر قابو پالیا گیا ہے۔

ابتدائی جانچ سے معلوم ہوا کہ عمارت کے گراؤنڈ فلور پر جوتوں کی دکان تھی اور کیمیکل کا بھی کام ہوتا تھا۔ شبہ ہے کہ اسی وجہ سے آگ تیزی سے پھیلی اور پوری چار منزلہ عمارت کو اپنی زد میں لے لیا۔

مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ آگ لگتے ہی علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ عمارت سے گاڑھا دھواں اٹھ رہا تھا اور لوگ مدد کے لیے چیخ رہے تھے۔ موقعے پر موجود افراد نے فائر فائٹرز کی مدد سے پھنسے ہوئے افراد کو بچانے کی کوشش کی۔ فی الحال آگ لگنے کی اصل وجہ واضح نہیں ہو سکی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جائے وقوع کی تحقیقات اور فرانزک جانچ کے بعد ہی وجہ کی تصدیق ہوسکے گی۔

