جنوبی دہلی میں چار منزلہ عمارت میں آگ لگنے سے چار افراد ہلاک، ایک زخمی
پولیس نے چاروں لاشوں کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال کے مردہ خانہ میں محفوظ کر دیا ہے۔
Published : November 30, 2025 at 7:50 AM IST
نئی دہلی: ملک کی قومی راجدھانی دہلی کے تگڑی ایکسٹینشن علاقے میں سنیچر کی شام ایک چار منزلہ عمارت میں زبردست آگ لگ گئی۔ اس حادثے میں چار افراد کی موت ہو گئی، جب کہ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی شخص کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
پولیس نے چاروں لاشوں کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال کے مردہ خانہ میں محفوظ کر دیا ہے۔ اطلاع ملنے پر موقعے پر پہنچی فائر بریگیڈ کی ٹیم نے آگ پر قابو پا لیا۔
فائر بریگیڈ کی پانچ گاڑیاں جائے وقوع پر پہنچیں
فائر ڈپارٹمنٹ کے حکام کے مطابق عمارت میں شام سات بجے کے قریب آگ لگنے کی اطلاع ملی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی پانچ گاڑیوں کو ٹیم کے ساتھ جائے وقوعہ پر بھیجا گیا اور فوری طور پر بچاؤ کام شروع کیا گیا۔ اندر پھنسے افراد کو باہر نکال کر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے چار لوگوں کو مردہ قرار دے دیا، جب کہ ایک شخص زیر علاج ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ آگ پر مکمل طور پر قابو پالیا گیا ہے۔
ابتدائی جانچ سے معلوم ہوا کہ عمارت کے گراؤنڈ فلور پر جوتوں کی دکان تھی اور کیمیکل کا بھی کام ہوتا تھا۔ شبہ ہے کہ اسی وجہ سے آگ تیزی سے پھیلی اور پوری چار منزلہ عمارت کو اپنی زد میں لے لیا۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ آگ لگتے ہی علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ عمارت سے گاڑھا دھواں اٹھ رہا تھا اور لوگ مدد کے لیے چیخ رہے تھے۔ موقعے پر موجود افراد نے فائر فائٹرز کی مدد سے پھنسے ہوئے افراد کو بچانے کی کوشش کی۔ فی الحال آگ لگنے کی اصل وجہ واضح نہیں ہو سکی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جائے وقوع کی تحقیقات اور فرانزک جانچ کے بعد ہی وجہ کی تصدیق ہوسکے گی۔
عینی شاہد سچن اور اس کے ساتھی نے بتایا کہ آگ بہت تیزی سے پھیل گئی تھی۔ انہوں نے پانی ڈال کر بجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کچھ پھنسے ہوئے لوگوں کو بچا لیا لیکن چار افراد ہلاک ہو گئے۔
مزید پڑھیں:
دہلی کے رٹھالا میں آگ نے تباہی مچا دی، سینکڑوں جھونپڑیاں خاکستر ایک کی موت گیا
'کمرے میں کوئلہ جلا کر سوئے چار ملازمین کی دم گھٹنے سے موت، کانپور کی آئل فیکٹری میں حادثہ
کانپور میں چلتی بس میں آگ لگ گئی، پولیس اہلکاروں نے 35 مسافروں کی جان بچائی
سرینگر کے جے وی سی اسپتال میں آتشزدگی، او پی ڈی عمارت کو پہنچا نقصان