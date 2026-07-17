بنگلور سے احمد آباد جانے والی انڈیگو پرواز میں بم کی جھوٹی دھمکی، طیارے کی مکمل تلاشی کے بعد پرواز روانہ، مقدمہ درج
کئی گھنٹوں کی تلاشی میں کسی قسم کا بم یا مشتبہ شے نہیں ملی، جس کے بعد حکام نے دھمکی کو جھوٹا قرار دیا۔
Published : July 17, 2026 at 1:08 PM IST
بنگلور : کرناٹک کے کیمپے گوڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بنگلور سے احمد آباد جانے والی انڈیگو کی ایک پرواز میں بم کی جھوٹی دھمکی ملنے کے بعد سکیورٹی اداروں میں ہلچل مچ گئی۔ واقعے کے بعد طیارے کی مکمل تلاشی لی گئی، تاہم کوئی مشتبہ شے برآمد نہ ہونے پر اسے جھوٹی اطلاع قرار دیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
پولیس کے مطابق یہ واقعہ جمعرات، 16 جولائی کی شام انڈیگو کی پرواز 6E-6423 میں پیش آیا، جو رات 8 بجے بنگلور سے احمد آباد روانہ ہونے والی تھی۔ شام تقریباً 7:35 بجے طیارے کے عملے کے ایک رکن کو اگلے حصے کے واش روم (فارورڈ لیوٹری) میں ایک ہاتھ سے لکھا ہوا نوٹ ملا، جس پر درج تھا: "Don't go. Bomb Hai! Please." (مت جاؤ، بم ہے، براہِ کرم۔)
نوٹ ملتے ہی ایئرپورٹ انتظامیہ اور سکیورٹی ایجنسیوں کو فوری اطلاع دی گئی، جس کے بعد معیاری حفاظتی طریقۂ کار (ایس او پی) پر عمل کرتے ہوئے تمام مسافروں کو احتیاطی تدابیر کے تحت طیارے سے اتارا گیا اور بم ڈسپوزل اسکواڈ، سی آئی ایس ایف اور دیگر سکیورٹی ٹیموں نے طیارے کی باریک بینی سے تلاشی لی۔
کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی تلاشی کے باوجود کسی قسم کا بم یا مشتبہ شے نہیں ملی، جس کے بعد حکام نے دھمکی کو جھوٹا قرار دیا اور ضروری کارروائی مکمل ہونے کے بعد پرواز کو روانہ کر دیا گیا۔
انڈیگو ایئرلائن نے کیمپے گوڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کراتے ہوئے کہا کہ اس جھوٹی دھمکی کے باعث پرواز کے شیڈول میں خلل پڑا، مسافروں اور عملے میں خوف و ہراس پھیلا اور ایئرلائن کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کمپنی نے مطالبہ کیا کہ ذمہ دار شخص کی نشاندہی کر کے اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔
پولیس نے ایئرلائن کی شکایت کی بنیاد پر ایف آئی آر درج کر لی ہے۔ ایک سینئر پولیس افسر کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج، مسافروں کی فہرست اور دیگر شواہد کی مدد سے اس شخص کی شناخت کی جا رہی ہے جس نے یہ نوٹ لکھا۔ ساتھ ہی اس بات کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ دھمکی دینے کا مقصد کیا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: لارڈ کرشن کو پانچ وقت کا نمازی کہنے پر لکھنؤ میں مولانا جرجیس کے خلاف ایف آئی آر درج
حکام نے کہا کہ ہوائی سفر کے دوران بم کی جھوٹی اطلاع دینا ایک سنگین جرم ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف سکیورٹی اداروں کے وسائل ضائع ہوتے ہیں بلکہ مسافروں کی جان و مال کو لاحق خطرات کے پیش نظر پورا نظام متاثر ہوتا ہے۔