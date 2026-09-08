ہلدوانی 'شدھی کرن' کیس میں ایف آئی آر درج، تفتیش ایس پی (کرائم) کے سپرد
ہلدوانی 'شدھی کرن' واقعہ کےسلسلے میں نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اور تحقیقات کو تیز کر دیا گیا ہے۔
Published : September 8, 2026 at 8:41 PM IST
ہلدوانی: اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں 'شدھی کرن' واقعے سے متعلق پہلی ایف آئی آر بالآخر درج کر لی گئی ہے۔ رام لیلا میدان میں کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کی ریلی کے بعد ادا کی گئی 'شدھی کرن' کی رسم سے متعلق ایڈوکیٹ انجو کی شکایت پر ہلدوانی کوتوالی پولیس اسٹیشن میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے بھارتیہ نیاے سنہتا (بی این ایس) اور ایس سی/ ایس ٹی ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایس پی (کرائم) جگدیش چندر کو تحقیقات سونپی گئی ہے۔
ہلدوانی میں 'شدھی کرن' کے واقعہ سے متعلق تنازعہ اب قانونی کارروائی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ہلدوانی کوتوالی پولیس نے ایڈوکیٹ انجو کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے اس معاملے میں پہلی ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف درج کی ہے۔ الزام ہے کہ ہلدوانی کے رام لیلا میدان میں کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھرگے کی ریلی کے بعد 'شدھی کرن' کی رسم انجام دی گئی۔
#WATCH | Uttarakhand | Haldwani SSP Manjunath TC says, "We received various petitions and applications from organisations, political parties... across the state concerning the alleged events at Ramlila Maidan on the 10th—specifically the cleaning, rituals, and the alleged… https://t.co/OLj3r0iuzS pic.twitter.com/2VPliId1Qy— ANI (@ANI) September 8, 2026
شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ اس پورے واقعہ میں ذات پات کی بنیاد پر امتیازی سلوک، سماجی تذلیل، اور درج فہرست ذات سے تعلق رکھنے والے شخص کے تئیں نفرت اور حقارت کا مظاہرہ شامل ہے۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے، پولیس نے بھارتیہ نیاے سنہتا کی دفعہ 196 اور 299 کے ساتھ ساتھ ایس سی/ایس ٹی ایکٹ کی دفعہ 3(1)(آر) کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔
پولیس نے تفتیش ایس پی (کرائم) ڈاکٹر جگدیش چندر کو سونپی ہے۔ تفتیشی افسر اب شکایت میں لگائے گئے الزامات کے ساتھ واقعے سے متعلق ویڈیوز، سوشل میڈیا پوسٹس اور دیگر دستیاب شواہد کی جانچ کرے گا۔ 'شدھی کرن' کی رسم میں ملوث افراد کی نشاندہی کرنے اور اس فعل کے پیچھے کون تھا اس کا تعین کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی۔
Haldwani, Uttarakhand: Police have registered the first FIR over the alleged 'purification' carried out after Congress president Mallikarjun Kharge’s rally at Ramlila Maidan. Haldwani Kotwali Police registered the case against unidentified persons on advocate Anju’s complaint… pic.twitter.com/MBMKbxo0NX— IANS (@ians_india) September 8, 2026
کانگریس پارٹی لمبے وقت سے اس واقعہ کے سلسلے میں مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ کانگریس قائدین اور کارکنوں نے متعدد احتجاجی مظاہرے کئے اور پولیس سے کارروائی کی اپیل کی تھی۔ اب ایف آئی آر درج ہونے کے بعد، جاری سیاسی تنازعہ کے درمیان پولیس کی تفتیش شروع ہو گئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ کارروائی بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین کے ہلدوانی کے دورے سے عین قبل ہوئی ہے۔ نتیجتاً 'شدھی کرن' واقعہ کے حوالے سے ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ہلدوانی میں سیاسی ماحول ایک بار پھر گرم ہونے کا امکان ہے۔ اب سب کی نظریں پولیس کی تفتیش اور اس کے بعد کی کارروائی پر ہوں گی۔
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