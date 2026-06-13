بریلی میڈیکل کالج میں ریگنگ کا الزام، جونیئر ڈاکٹر کی خودکشی کی کوشش کے بعد چار سینئر ڈاکٹروں کے خلاف مقدمہ
متاثرہ طالب علم کے والد نے الزام لگایاکہ انکے بیٹے کو سینئر ڈاکٹروں کی جانب سے مسلسل ریگنگ، تذلیل اور ذہنی اذیت کا سامنا تھا۔
Published : June 13, 2026 at 11:01 AM IST
بریلی: اتر پردیش کے بریلی ضلع میں واقع شری رام مورتی اسمارک میڈیکل کالج میں مبینہ ریگنگ اور ذہنی ہراسانی کے سنگین الزامات سامنے آنے کے بعد چار سینئر ڈاکٹروں اور کالج انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ معاملہ اس وقت سنگین رخ اختیار کر گیا جب ایک جونیئر ڈاکٹر نے مبینہ طور پر مسلسل ہراسانی سے تنگ آ کر خودکشی کی کوشش کی۔
پولیس کے مطابق ایم ڈی (میڈیسن) کے پہلے سال کے طالب علم نے 2 جون کو کالج کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا کر اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ اگرچہ وہ زندہ بچ گیا، تاہم شدید زخمی ہونے کے باعث اسے انتہائی نگہداشت وارڈ (آئی سی یو) میں داخل کرایا گیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔
متاثرہ طالب علم کے والد نے الزام لگایا ہے کہ ان کے بیٹے کو سینئر ڈاکٹروں کی جانب سے مسلسل ریگنگ، تذلیل اور ذہنی اذیت کا سامنا تھا۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ وارڈ راؤنڈز اور ڈیوٹی کے دوران اسے سب کے سامنے گالیاں دی جاتیں، بے عزت کیا جاتا اور طویل اوقات تک مسلسل کام کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔
اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے کالج انتظامیہ کو تحریری شکایت بھی دی تھی، لیکن کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ اس کے بعد مجبور ہو کر پولیس سے رجوع کیا گیا۔ پولیس نے ڈاکٹر رتیش گوئل، ڈاکٹر کشاگر شرما، ڈاکٹر مانس کھنڈیلوال، ڈاکٹر لتیکا اور دیگر نامعلوم افراد کے خلاف بھارتیہ نیائے سنہتا کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔
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بھوجی پورہ پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او کنور بہادر سنگھ کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج، تکنیکی شواہد اور دیگر طلبا کے بیانات کی بنیاد پر تحقیقات جاری ہیں۔ دوسری جانب میڈیکل کالج کے طلبا میں بھی شدید ناراضی پائی جا رہی ہے اور اینٹی ریگنگ نظام کی ناکامی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد قصورواروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔