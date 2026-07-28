ایم پی افضال انصاری کے خلاف ایف آئی آر درج، ہتھیاروں کی تحقیقات میں رکاوٹ پیدا کردی گئی
محمد آباد پولیس اسٹیشن میں فوجداری مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے.
Published : July 28, 2026 at 11:16 AM IST
غازی پور، اترپردیش: غازی پور سے سماجوادی پارٹی کے رکنِ پارلیمنٹ افضال انصاری کی مشکلات ایک بار پھر بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ دراصل، مختار انصاری گینگ سے وابستہ اسلحہ لائسنسوں کی گہرائی سے تفتیش کے دوران، پولیس نے ایم پی افضال انصاری اور اس وقت کے لائسنسی اسلحہ کے کلرک پریم شنکر ورما کے خلاف محمد آباد تھانے میں مجرمانہ مقدمہ درج کیا ہے۔
پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہ کارروائی دھوکہ دہی، آرمز ایکٹ اور انڈین پینل کوڈ (آئی پی سی) کی سنگین دفعات کے تحت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی، غازی پور شہر کوتوالی میں بھی ایک اور ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے۔ اس پورے معاملے میں اب تک درج ہونے والی ایف آئی آرز کی کل تعداد 4 ہو چکی ہے۔
برسوں پرانا رائفل اور ریوالور کا کھیل
یہ معاملہ وارانسی رینج کے ڈی آئی جی کی ہدایت پر شروع ہونے والی ایک بڑی انکوائری سے جڑا ہوا ہے۔ پولیس کی خصوصی ٹیم آئی ایس-191 (IS-191) گینگ کے ارکان اور ان کے حامیوں کو جاری کیے گئے 51 اسلحہ لائسنسوں پر درج 145 ہتھیاروں کی تصدیق کر رہی ہے۔ جانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایم پی افضال انصاری کے اسلحہ لائسنس (نمبر 1241/پی-11) کی اصل فائل (پتراولی) اور خرید و فروخت سے متعلق سرکاری دستاویزات غائب ہیں۔
کلکٹریٹ کے ریکارڈ روم میں متعلقہ فائلیں ندارد
کاغذات میں درج تفصیلات کے مطابق، برسوں پہلے اروناچل پردیش کے الونگ ضلع سے ایک این پی بی (NPB) رائفل اور 32 بور کا ریوالور خریدا اور بیچا گیا تھا، لیکن نہ تو ان ہتھیاروں کا کوئی سراغ ملا اور نہ ہی کلکٹریٹ کے ریکارڈ روم میں اس سے متعلق فائلیں ملیں۔
دیگر لائسنسوں پر بھی تلوار لٹک گئی
ایس پی سٹی راکیش کمار مشرا کا کہنا ہے کہ اس وقت کے اسلحہ کلرکوں کی ملی بھگت سے اصل ریکارڈ کو غائب کروایا گیا، تاکہ خرید و فروخت کی ہیرا پھیری کو چھپایا جا سکے۔ اسی بنیاد پر افضال انصاری اور لائسنسی اسلحہ کے سابق کلرک پریم شنکر ورما کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔