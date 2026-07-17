لارڈ کرشن کو پانچ وقت کا نمازی کہنے پر لکھنؤ میں مولانا جرجیس کے خلاف ایف آئی آر درج
مولانا جرجیس کے خلاف لکھنؤ کے حضرت گنج پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کی گئی۔ پولیس نے معاملے کی تفتیش شروع کردی ہے۔
Published : July 17, 2026 at 11:57 AM IST
لکھنؤ/سہارنپور: اٹاوہ میں بھگوان کرشن کے بارے میں مولانا جرجیس کے متنازعہ بیان کے معاملے میں کارروائی کی گئی ہے۔ مولانا جرجیس کے خلاف لکھنؤ کے حضرت گنج پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ اس سے مولانا کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے بعد قانون کے مطابق مزید کارروائی کی جائے گی۔
درحقیقت، 23 جون کو ایک تقریر میں مولانا جرجیس نے بھگوان کرشن کو مسلمان بتایا اور انہیں پانچ وقت کا نمازی بتایا تھا۔ گیتا کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے مولانا نے کہا کہ بھگوان کرشن نے ارجن کو جو عبادت کا طریقہ دکھایا ہے وہ نماز سے منسلک ہے۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد سخت ردعمل سامنے آنے لگا، یہاں تک کہ سنتوں اور باباؤں نے بھی اپنے غصے کا اظہار کیا۔
سناتن دھرم کے پیروکاروں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس
حضرت گنج کے رہنے والے شِشیر چترویدی نے اس معاملے میں پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔ شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ 23 جون 2026 کو سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے اس مبینہ بیان سے سناتن دھرم کے لاکھوں پیروکاروں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ اس طرح کے تبصروں سے لوگوں کے عقیدے کو ٹھیس پہنچی ہے اور معاشرے میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ملزم کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
شواہد کی بنیاد پر قواعد کے مطابق مزید کارروائی
شکایت کی بنیاد پر حضرت گنج پولیس نے مولانا جرجیس اٹاوہ کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 302 اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کی دفعہ 66 کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے۔ کیس کی جانچ انسپکٹر وکرم سنگھ کو سونپی گئی ہے۔ حضرت گنج کے انسپکٹر وکرم سنگھ نے بتایا کہ شکایت ملنے کے بعد ایف آئی آر درج کی گئی۔ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ تفتیش کے دوران سامنے آنے والے حقائق اور شواہد کی بنیاد پر قواعد کے مطابق مزید کارروائی کی جائے گی۔ فی الحال، پولیس وائرل ویڈیو، متعلقہ سوشل میڈیا پوسٹس اور دیگر ڈیجیٹل شواہد کی جانچ کر رہی ہے۔
دیوبند کے مولانا اسحاق گورا نے کہا کہ ثبوت پیش کریں یا معافی مانگیں
سہارنپور دیوبند کے اسلامی اسکالر مولانا قاری اسحاق گورا نے اس معاملے پر ردعمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی مذہبی، تاریخی یا عقیدے سے متعلق معاملے پر بغیر ثبوت کے بیان دینا نامناسب ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مولانا جرجیس کے دعوے کی بنیاد نہیں جانتے لیکن اگر ایسا کوئی دعویٰ کیا گیا ہے تو اس کی تائید کے لیے ٹھوس اور مستند شواہد پیش کیے جائیں۔
مولانا جرجیس عوامی سطح پر معافی مانگیں
انہوں نے کہا کہ اگر مولانا جرجیس کے پاس اپنے بیان کی تائید کے لیے قرآن، حدیث، اسلامی تاریخ یا کوئی اور معتبر اور مستند حوالہ موجود ہے تو اسے عام کیا جائے تاکہ حقائق واضح ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا تو وہ اپنا بیان واپس لے کر عوامی سطح پر معافی مانگیں۔