پی ایم مودی کے خلاف مبینہ طور پر نازیبا تبصرہ کرنے کے الزام میں یوپی کانگریس کے صدر اجے رائے کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی
ایڈووکیٹ نیرج راوت کی شکایت پر کارروائی کی گئی۔ اے ایس پی کا کہنا ہے کہ الزامات متعلقہ سیکشن کے تحت درج کیے گئے ہیں۔
Published : May 23, 2026 at 3:48 PM IST
مہوبہ، اترپردیش: وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف اپنے مبینہ نازیبا ریمارکس کے سلسلے میں اتر پردیش کانگریس کے صدر اجے رائے کی پریشانی بڑھ گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کے گردش کرنے اور سیاسی بیان بازی تیز ہونے کے بعد اجے رائے کے خلاف مہوبا سٹی پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے۔
مقدمے میں برجراج اہیروار اور 25 سے 30 نامعلوم حامیوں کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ اجے رائے جمعہ کو مہوبا کے دورہ پر آئے ہوئے تھے۔ شکایت کے مطابق، سماد نگر میں راج کمار اہیروار کے گھر پر انتظامی اجازت کے بغیر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
الزام ہے کہ اجے رائے 15 سے 16 گاڑیوں اور 25 سے 30 حامیوں کے قافلے کے ساتھ تقریب میں پہنچے تھے۔ قافلہ عوامی سڑک پر کھڑا ہونے کی وجہ سے ٹریفک میں خلل پڑا۔
شکایت کنندہ ایڈووکیٹ نیرج راوت نے کوتوالی نگر مہوبہ میں دائر اپنی شکایت میں الزام لگایا کہ تقریب کے دوران سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالی گئی۔
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس وندنا سنگھ نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والا ایک ویڈیو ان کی توجہ میں آیا ہے۔ اس میں الزام لگایا گیا ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کے ریاستی صدر اجے رائے نے اپنے حامیوں کے ساتھ ایک ہجوم اکٹھا کیا، سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالی اور ایک عوامی سڑک کو روک دیا۔
اس کے علاوہ وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں نازیبا اور نازیبا ریمارکس کیے گئے۔ اس سلسلے میں کوتوالی نگر مہوبہ میں شکایت موصول ہوئی تھی۔
شکایت کی بنیاد پر متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں قواعد کے مطابق قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔
دریں اثنا، ہمیر پور میں، بی جے پی کے راجیہ سبھا رکن بابورام نشاد نے بھی اجے رائے کے بیان کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں مایوسی اور ناامیدی کا شکار ہیں۔ عوام انہیں مسترد کر رہی ہے، اور ان کی گندی زبان واضح ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپوزیشن لیڈروں کو نصیحت کی کہ وہ اخلاقیات کو برقرار رکھیں۔
بابورام نشاد نے کہا کہ ملک کے وزیر اعظم اور اعلیٰ عہدوں پر فائز افراد کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنا انتہائی توہین آمیز ہے۔ اپوزیشن خسارے میں ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔
ایف آئی آر درج ہونے کے بعد مہوبہ میں کانگریس کیمپ میں کافی ہنگامہ ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں ضابطے کے مطابق مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔