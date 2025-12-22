منور رانا کی بیٹی سمیہ کے خلاف ایف آئی آر درج۔ ادا کرنا ہوگا دس لاکھ کا بانڈ، پولیس کا کہنا ہے کہ اسے 3 دن تک یرغمال بنائے رکھا اور اسے مجرم بنا دیا
سمیہ نے بہار میں حجاب کے واقعہ سے متعلق قابل اعتراض ریمارکس کے لیے نتیش کمار اور سنجے نشاد کے خلاف شکایت درج کروائی تھی۔
Published : December 22, 2025 at 7:51 AM IST
لکھنؤ: پولیس نے معروف شاعر منور رانا کی بیٹی سمیہ رانا کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ کیس اتوار کو قیصر باغ پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا۔ اسے 10 لاکھ کا بانڈ ادا کرنے اور اے سی پی قیصر باغ کی عدالت میں پیش ہونے کو بھی کہا گیا ہے۔ سمیہ نے پولیس پر الزام لگایا ہے کہ اسے 3 دن تک غیر قانونی طور پر یرغمال بنائے رکھا۔
قیصر باغ انسپکٹر نے اس کارروائی کی تصدیق کی ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہ کارروائی امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کی گئی ہے۔ سمیہ کو نوٹس بھیجا گیا ہے جس میں ان سے 10 لاکھ روپے کا بانڈ جمع کرانے کو کہا گیا ہے۔ اسے پیر کو اے سی پی قیصر باغ کی عدالت میں پیش ہونے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔
“बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला का हिजाब खींचे जाने की घटना अत्यंत निंदनीय है। यह एक महिला की गरिमा और सम्मान के खिलाफ है, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता पर भी सीधा आघात है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं हो सकती!@ANI @BBCHindi— Sumaiya Rana (@RanaSumaiya) December 16, 2025
سمیہ نے کہا، "پولیس نے انہیں جنازے میں شرکت کی اجازت بھی نہیں دی۔" سمیہ رانا نے الزام لگایا کہ امن و امان برقرار رکھنے کے نام پر پولیس نے انہیں گھر سے باہر جانے سے روکا۔ اسے تین دن تک اپنے ہی گھر میں غیر قانونی طور پر قید رکھا گیا۔ سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ اسے کسی کے جنازے میں بھی شرکت کی اجازت نہیں تھی۔
نتیش اور سنجے نشاد کے خلاف ایف آئی آر
سمیہ کے مطابق، اس نے بہار میں حجاب کیس کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور یوپی کے وزیر سنجے نشاد کے خلاف شکایت درج کرائی تھی۔ پولیس نے کارروائی کرنے کے بجائے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ وہ اسی معاملے میں پولیس کمشنر سے ملنے جا رہی تھی۔ اس دوران پولیس نے اسے قیصر باغ میں ان کی رہائش گاہ پر نظر بند کر دیا۔ جمعرات سے ہفتہ تک پولیس نے اسے باہر جانے کی اجازت نہیں دی۔
سمیہ نے کہا، "یہ خواتین کے جبر کی ایک مثال ہے۔ "میں انصاف کے حصول کے لیے گیا تھا، لیکن مجھے مجرم قرار دیا گیا۔" سمیہ نے پولیس کی کارروائی پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اتر پردیش حکومت کے خواتین پر ظلم کی ایک روشن مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم طاقت کے غلط استعمال پر سبق سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم بی جے پی حکومت سے سیکھ سکتے ہیں۔ "یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ پولیس اس شخص کے خلاف مقدمہ درج کر رہی ہے جس نے ایف آئی آر کا مطالبہ کیا تھا۔"
قیصر باغ کے انسپکٹر انجنی کمار مشرا نے بتایا کہ سمیہ رانا کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ پولیس کو خدشہ ہے کہ سمیہ رانا نتیش کمار اور سنجے نشاد کے خلاف احتجاج میں اسمبلی کا گھیراؤ کر سکتی ہیں۔ امن و امان اور امن برقرار رکھنے کے لیے پولیس نے اسے گھر سے باہر جانے سے روک دیا۔ اب اس کے خلاف امن کی خلاف ورزی سمیت مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
بہار حجاب سکینڈل کے بارے میں جانیں
15 دسمبر کو پٹنہ میں آیوش ڈاکٹروں کو تقرری کے خطوط دیتے ہوئے، بہار کے وزیر اعلی نتیش کمار نے ایک مسلم خاتون ڈاکٹر کے چہرے سے حجاب کھینچ لیا۔ اس رویے نے سرخیاں بنائیں۔ مسلم تنظیموں سمیت کئی رہنماؤں نے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ خاتون ڈاکٹر نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔
سنجے نشاد نے بہار کے وزیر اعلی کا دفاع کیا
یوگی حکومت کے وزیر سنجے نشاد نے حجاب کے واقعے پر ایک بیان جاری کیا۔ انہوں نے نتیش کمار کا دفاع کرتے ہوئے ان سے معاملے کو نہ بڑھانے کی تاکید کی۔ اس نے کہا اگر اس نے نقاب کو ہاتھ لگایا تو اس میں بڑی کیا بات ہے؟ اس سے احتجاج کو ہوا دی گئی۔ تاہم بعد میں انہوں نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے معافی مانگ لی۔
کون ہیں سمیہ رانا؟
سمیہ مرحوم معروف شاعر منور رانا کی بیٹی ہیں۔ وہ سماج وادی پارٹی کی قومی ترجمان بھی ہیں۔ وہ مختلف مسائل پر بی جے پی حکومت کے خلاف مسلسل آواز اٹھاتی رہی ہیں۔ وہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم ہے۔ وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکس پر بھی کئی مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار کرتی رہتی ہیں۔