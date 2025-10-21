پنجاب میں ہائی پروفائل کیس: بیٹے کے قتل کے الزام میں سابق ڈی جی پی اور سابق وزیر کے خلاف مقدمہ درج
پنجاب کی ایک بااثر سیاسی فیملی پر بیٹے کی موت کے سلسلے میں سنگین الزامات عائد کئے گئے اور مقدمہ درج کیا گیا۔
امرتسر: ایک ہائی پروفائل کیس نے پنجاب کی سیاست اور پولیس حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ سابق پنجاب ڈائریکٹر جنرل آف پولیس محمد مصطفیٰ، ان کی اہلیہ اور سابق وزیر رضیہ سلطانہ، بیٹی اور بہو کے خلاف عقیل اختر کی موت کے سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
منسا دیوی پولیس اسٹیشن، پنچکولہ میں بھارتیہ نیائے سنہتا کی دفعات 103(1) اور 61 کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ عقیل اختر 16 اکتوبر کی رات پنچکولہ میں انتقال کر گئے تھے۔ انہیں ان کے اہل خانہ نے بے ہوشی کی حالت میں پایا اور فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔
یہ پیش رفت اس وقت ہوئی جب ملیرکوٹلہ کے ایک پڑوسی شمس الدین چوہدری نے پنچکولہ پولیس کمشنر کو شکایت جمع کرائی۔ انہوں نے عقیل اختر کی موت سے قبل ریکارڈ کی گئی ایک ویڈیو بھی پیش کی، جو اب آن لائن وائرل ہو چکی ہے۔ اس ویڈیو میں عقیل نے اپنی بیوی اور والد کے ناجائز تعلقات کا انکشاف کیا تھا، اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کی والدہ اور بہن ان کے خلاف سازش کر رہی تھیں۔
عقیل کی موت کے بعد، خاندان نے اسے منشیات کی زیادہ مقدار سے ہونے والی موت قرار دیا تھا۔ تاہم، آن لائن سامنے آنے والی ویڈیو 27 اگست کو ریکارڈ کی گئی تھی۔ پنچکولہ کی ڈپٹی کمشنر آف پولیس سی گپتا نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات میں کچھ بھی مشکوک نہیں پایا گیا تھا، لیکن سوشل میڈیا پر ویڈیوز سامنے آنے کے بعد صورتحال بدل گئی۔ ایک اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس کی نگرانی میں ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ یہ ٹیم شفاف اور شواہد پر مبنی تحقیقات کرے گی۔ پولیس انصاف کے اصولوں پر مکمل طور پر کاربند ہے اور ہر پہلو کی غیر جانبداری سے چھان بین کی جائے گی۔
عقیل کے والد اور سابق ڈی جی پی مصطفیٰ نے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ شکایت کنندہ نہ تو پڑوسی ہے اور نہ ہی رشتہ دار۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ شکایت کنندہ ایک بار بینک فراڈ کے معاملے میں ان سے ملا تھا اور وہ ایک عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے کے ذاتی سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ رضیہ سلطانہ، عقیل کی والدہ، سابق کابینہ وزیر ہیں اور 2022 کے انتخابات میں کانگریس کی امیدوار تھیں۔ محمد مصطفیٰ، 1985 بیچ کے آئی پی ایس افسر، سابق وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ کے قریبی سمجھے جاتے تھے۔