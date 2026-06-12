ممتا بنرجی کے خلاف اشتعال انگیز بیان کا مقدمہ درج، بنگال انتخابی مہم کا معاملہ دوبارہ سرخیوں میں
پولیس افسران کا کہنا ہے کہ شکایت کو قانونی طریقہ کار کے مطابق وصول کیا گیا ہے اور الزامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
Published : June 12, 2026 at 10:10 PM IST
کولکتہ: ترنمول کانگریس کی سربراہ اور سابق مغربی بنگال وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے خلاف مبینہ اشتعال انگیز ریمارکس کے معاملے میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ شکایت کنندہ نے الزام لگایا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران ممتا بنرجی کے بیانات مختلف برادریوں کے درمیان کشیدگی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔
پولیس کے مطابق یہ شکایت کولکتہ کے نیتاجی نگر پولیس اسٹیشن میں درج کرائی گئی تھی، جس میں کہا گیا کہ ممتا بنرجی نے 9 مارچ کو کولکتہ کے ایسپلانیڈ علاقے میں میٹرو چینل پر منعقدہ پارٹی پروگرام کے دوران ایسے تبصرے کیے جو فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور امن و امان کو متاثر کر سکتے تھے۔
ابتدا میں اس معاملے کو ’’زیرو ایف آئی آر‘‘ کے طور پر درج کیا گیا، بعد ازاں اسے ہیئر اسٹریٹ پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا کیونکہ مبینہ بیان اسی تھانے کی حدود میں دیا گیا تھا۔ پولیس افسران کا کہنا ہے کہ شکایت کو قانونی طریقہ کار کے مطابق وصول کیا گیا ہے اور الزامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
شکایت کنندہ نے دعویٰ کیا کہ ممتا بنرجی کے بیانات جمہوری اقدار اور سماجی ہم آہنگی کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ پولیس نے کہا ہے کہ متعلقہ مواد کی جانچ کے بعد ہی آئندہ کارروائی کی جائے گی۔
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یہ معاملہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب مغربی بنگال کی سیاست پہلے ہی الزامات، جوابی الزامات اور انتخابی بیانات کے سبب گرم ہے۔ ترنمول کانگریس کی جانب سے فوری طور پر تفصیلی ردعمل سامنے نہیں آیا، تاہم پارٹی حلقوں میں اسے سیاسی بنیادوں پر درج شکایت قرار دیے جانے کا امکان ہے۔