فلسطین کے لیے غیر قانونی طور پر چار کروڑ روپے جمع کرنے کا الزام، چار کے خلاف ایف آئی آر، دو گرفتار
مہاراشٹر کے بیڑ ضلع میں فلسطینیوں کے لیے امداد جمع کرنے کے نام پر مبینہ طور پر 4 کروڑ روپے سے زائد جمع کیے گئے۔
By PTI
Published : January 9, 2026 at 9:14 AM IST
ممبئی: مہاراشٹر کے بیڑ ضلع میں چار افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ، ان افراد نے اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ میں فلسطین کی مدد کے لیے مبینہ طور پر 4 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم جمع کی۔
پولیس اہلکار نے جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ، "مقامی پولیس اور اس کے انسداد دہشت گردی یونٹ کے پاس مشتبہ دہشت گردی کی فنڈنگ کے بارے میں مخصوص معلومات تھیں۔ ماجلگاؤں کے پترودا گاؤں میں تلاشی لی گئی۔ ملزمان نے فلسطین کی حمایت کے بہانے 4 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم جمع کی۔"
پولیس نے مزید جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ، یہ رقم ایک ٹرسٹ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کی گئی جو چیریٹی کمشنر کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہے۔ اس سے فنڈز کی وصولی غیر قانونی ہو جاتی ہے۔ ماجلگاؤں دیہی پولیس نے چاروں کے خلاف دھوکہ دہی اور دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کیا ہے۔ان میں سے دو کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
اہلکار نے مزید کہا کہ پولیس اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ آیا ملزمان کے کسی ممنوعہ تنظیم سے روابط ہیں اور کیا ان کی طرف سے جمع کی گئی رقم دہشت گردی کی فنڈنگ کا حصہ تھی۔
7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل اور حماس کی جنگ میں مجموعی طور پر فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 71,391 ہے جب کہ 1,71,279 زخمی ہوئے ہیں۔ اکتوبر 2025 میں غزہ میں جنگ روکنے کے لیے جنگ بندی معاہدہ طے پانے کے بعد سے اسرائیلی جارحیت میں اب تک 400 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: