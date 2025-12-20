بی جے پی لیڈر پریتم سنگھ، ان کے بیٹے اور چھ دیگر کے خلاف ایف آئی آر، عدالتی حکم کے بعد کارروائی؛ پٹرول پمپ پر دو فریقین میں ہوا تھا جھگڑا
کوتوالی مسکارا کے انچارج راکیش کمار سنگھ نے بتایا کہ عدالت کی ہدایت پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
Published : December 20, 2025 at 9:55 AM IST
ہمیرپور، اتر پردیش: دھنتیرس کی رات ایک پٹرول پمپ پر جھگڑے کے معاملے میں بی جے پی لیڈر اور سابق ضلع صدر پریتم سنگھ کسان کی پریشانی بڑھ گئی ہے۔ اسپیشل جج (ایس سی/ایس ٹی ایکٹ) کے حکم پر پریتم سنگھ کسان، اس کے بیٹے اور چھ دیگر کے خلاف ایس سی/ایس ٹی ایکٹ، اقدام قتل اور حملہ سمیت مختلف دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔
پولیس نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ کوتوالی مسکارا کے انچارج راکیش کمار سنگھ نے بتایا کہ عدالت کی ہدایت پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تفصیلی تفتیش جاری ہے۔
نیٹ ورک کے مسائل کی وجہ سے آن لائن ادائیگی نہیں ہوسکی
یہ مقدمہ مہوبہ ضلع کے پنواڑی تھانہ علاقے کے بڈورا گاؤں کے رہنے والے نریش کمار اہیروار کی عدالت میں دائر درخواست کی بنیاد پر درج کیا گیا ہے۔ متاثرہ نریش کمار نے الزام لگایا کہ 18 اکتوبر (دنتیرس) کی رات 12 سے 1 بجے کے درمیان وہ اپنے دوستوں منوج، وریندر، اجے اور روی کمار سنگھ کے ساتھ کار سے اپنے گاؤں واپس آرہا تھا۔
انہوں نے بتایا کہ راستے میں انہوں نے کسان پٹرول پمپ پر اپنی گاڑی میں پٹرول بھروایا لیکن نیٹ ورک کے مسائل کی وجہ سے آن لائن ادائیگی ممکن نہیں ہو سکی۔ اس سے پٹرول پمپ ملازمین آشیش اور رام سنگھ کے ساتھ جھگڑا ہوا۔
بی جے پی لیڈر نے رائفل سے کئی راؤنڈ فائر کیے
جھگڑے کے بڑھتے ہی پٹرول پمپ آپریٹر کے ارکان جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ شکایت کے مطابق پریتم سنگھ کسان، اس کا بیٹا راگھویندر سنگھ راجپوت، پٹرول پمپ منیجر اومکار کھنگر اور ملازم سریندر پہنچے اور ان کے نام اور پتے پوچھے۔
یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ان کے نام ظاہر کرنے پر، پریتم سنگھ کسان نے ذات پات کے طعنوں کا استعمال کیا اور زبانی طور پر ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ اس کے بعد تمام ملزمین نے متاثرین کو زدوکوب کیا۔ متاثرین کا دعویٰ ہے کہ جب انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو پریتم سنگھ کسان نے اپنی رائفل سے کئی راؤنڈ فائر کیے جس سے جائے وقوعہ پر خوف و ہراس پھیل گیا۔
شکایت درج کرانے کے باوجود کوئی رپورٹ درج نہیں
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی یوپی 112 پولیس موقع پر پہنچی اور زخمیوں کو 108 ایمبولینس کے ذریعے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں داخل کرایا گیا۔ متاثرہ کا الزام ہے کہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرانے کے باوجود کوئی رپورٹ درج نہیں کی گئی۔ اس کے بعد، اس کا اور اس کے دوست منوج کا طبی معائنہ کرایا گیا اور اعلیٰ پولیس حکام سے شکایت بھی درج کرائی۔ کوئی کارروائی نہ ہونے پر معاملہ عدالت پہنچا جہاں عدالتی حکم پر ایف آئی آر درج کر لی گئی۔