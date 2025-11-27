ریل بنانے پر مافیا لیڈر عتیق کے بیٹے ابان کے خلاف ایف آئی آر۔ گانا رکھا تھا "ہم دل بھی رکھتے ہیں اور اسلحہ بھی"
رہا ہونے کے بعد ابان اور احجم ایک رشتہ دار کے گھر رہ رہے ہیں۔ دونوں کو پولیس تحفظ حاصل ہے۔
پریاگ راج: پولیس نے عتیق احمد کے بیٹے ابان احمد کے خلاف ریل بنانے کا مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس نے یہ کارروائی بدھ کی رات دیر گئے کی۔ ریل میں "سامنے والے کو ہم سے کیا ملے گا، یہ اس کی اوقات بتائے گی" اور "ہم دل بھی رکھتے ہیں اور اسلحہ بھی" سمیت کئی گانے چلائے گئے۔ سب انسپکٹر نے دھوم گنج پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کرایا۔
30 سیکنڈ کی ریل گاڑی کے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ پھر کچھ لوگ کھڑے نظر آتے ہیں۔ گانا چل رہا ہے: "سامنے والے کو ہم سے کیا ملے گا، یہ اس کی اوقات بتائے گی... ہم دل بھی رکھتے ہیں اور اسلحہ بھی... ہم کتوں کی طرح پیچھے سے وار نہیں کرتے، سامنے سے پھاڑ دیتے ہیں... طوفان اور ہم جب بھی آتے ہیں، ماں قسم پھاڑ کر جاتے ہیں"
ابان چشمہ پہنے کرسی پر بیٹھا نظر آ رہا ہے:
گانے کے ساتھ ویڈیو فوٹیج میں ابان احمد چشمہ پہنے کرسی پر بیٹھا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک میز پر بیٹھا اور دوسروں کے ساتھ کھانا کھاتا نظر آ رہا ہے۔ اگلے منظر میں، وہ کچھ نوجوانوں کے ساتھ تقریب سے نکلتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ایک کار سڑک پر سے گزرتی ہوئی نظر آتی ہے۔
بدھ کی رات دیر گئے مقدمہ درج:
اس اشتعال انگیز ریل کے تعلق سے بدھ کی دیر رات دھومان گنج پولس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا۔ سب انسپکٹر آدتیہ سنگھ نے درخواست میں لکھا کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی ویڈیو پوسٹ کرکے معاشرے میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی گئی۔
اے سی پی دھوم گنج اجیندر یادو نے بتایا کہ ابان اور اس کے ساتھی حمزہ کے ساتھ کئی نامعلوم افراد کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 353 کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ یہ سیکشن ان لوگوں پر لاگو ہوتا ہے جو جان بوجھ کر جھوٹی افواہیں، بیانات، یا اشتعال انگیز مواد پھیلاتے ہیں جو عوامی امن یا مذہبی ہم آہنگی کو بگاڑ سکتے ہیں۔
ریل پر صارفین کا ردعمل:
ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ردعمل سامنے آیا۔ کئی صارفین نے لکھا کہ عتیق اور اشرف کے قتل کے بعد سب سے چھوٹا بیٹا ابان بھی دہشت پھیلانے سے باز نہیں آرہا ہے۔ ایک صارف نے لکھا کہ ’رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا‘۔ ایک اور نے لکھا، "اگر یوگی جی کو پتہ چلا تو وہ ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے۔"
عتیق کے دونوں بیٹے جیل میں ہیں، ایک مارا گیا:
عتیق احمد کے دونوں بیٹے اس وقت جیل میں ہیں۔ ابان عتیق احمد کا پانچواں اور سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ اس سے بڑا اس کا چوتھا بیٹا احجم ہے۔ دو بھائی عمر اور علی جیل میں ہیں۔ تیسرا بھائی اسد پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے۔ امیش پال کے قتل کے وقت ابان اور احجم دونوں نابالغ تھے۔
امیش پال کے قتل کے بعد گرفتاری:
امیش پال کو 24 فروری 2023 کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ قتل کے بعد، پولیس نے دعویٰ کیا کہ ابان اور احجم کو چاکیہ میں بے مقصد گھومتے ہوئے پایا اور انہیں راج روپ پور چلڈرن ہوم بھیج دیا۔ وہ 221 دن تک وہاں رہے۔ 4 اکتوبر 2023 کو احجم بالغ ہو گیا۔ 9 اکتوبر 2023 کو چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کے حکم پر دونوں بھائیوں کو ان کی خالہ پروین قریشی کے حوالے کر دیا گیا۔
دونوں بھائی سیدھے اپنے باپ اور چچا کی قبروں پر گئے۔ اس کے بعد وہ شہر میں نظر نہیں آئے۔ ابان کی ویڈیو کل 26 نومبر کو منظر عام پر آئی۔ ان کی رہائی کے بعد سے وہ ہٹوا میں ایک رشتہ دار کے گھر مقیم ہیں۔ دونوں کو پولیس تحفظ بھی حاصل ہے۔
