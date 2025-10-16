گرل فرینڈ کے ساتھ ہوا جھگڑا؛ طالب علم نے انسٹاگرام پر زہر کی تصویر پوسٹ کی اور لکھا، میں پی کر سب کو کر دوں گا خوش
نگرم پولیس اسٹیشن کے سربراہ نے بتایا، طالب علم نے انکشاف کیا کہ وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ جھگڑے کے بعد بہت غصہ تھا۔
Published : October 16, 2025 at 3:43 PM IST
لکھنؤ: نگرم تھانہ علاقے کے کپیرا مدار پور گاؤں میں بی اے کے ایک طالب علم نے جمعرات کی صبح تقریباً 6:30 بجے اپنی گرل فرینڈ سے جھگڑے کے بعد انسٹاگرام پر خودکشی کی دھمکی دی۔ تاہم، میٹا ٹیم اور لکھنؤ پولیس کی فوری کارروائی سے اس کی جان بچ گئی۔
ہرشیت بی اے کے پہلے سال کا طالب علم ہے: 19 سالہ ہرشیت ورما بی اے کے پہلے سال کا طالب علم ہے۔ اس کا اپنی گرل فرینڈ سے کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ مشتعل ہو کر ہرشیت نے صبح 6:30 بجے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک بوتل کی تصویر پوسٹ کی جس پر لفظ "زہر" لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ میں آج اسے پی کر سب کو خوش کروں گا۔ اس نے ٹوٹا ہوا دل اور رونے والی ایموجیز بھی شامل کیں۔
میٹا اے آئی نے پولیس کو الرٹ بھیجا: جیسے ہی طالب علم کی کہانی اپ لوڈ کی گئی، میٹا اے آئی (انسٹاگرام کی پیرنٹ کمپنی) نے خودکشی کی ممکنہ کوشش کی نشاندہی کی اور اپنے ہیڈ کوارٹر کو الرٹ بھیج دیا۔ اس کے بعد ہیڈ کوارٹر نے یہ الرٹ لکھنؤ پولیس ہیڈ کوارٹر کو بھیجا، جس نے اس کے بعد نگرم پولیس اسٹیشن کو اطلاع دی۔
پولیس نے طالب علم کی جان بچائی: اطلاع ملتے ہی نگرم اسٹیشن ہاؤس آفیسر وویک کمار چودھری، سب انسپکٹر پردیپ کمار پال، اور سب انسپکٹر سید ہاشم علی جائے وقوعہ پر پہنچے۔ پولیس ٹیم نے طالب علم ہرشیت ورما کا پتہ لگایا اور اس کی کونسلنگ کی۔
طالب علم اور والدین کی کاؤنسلنگ: نگرم اسٹیشن ہاؤس آفیسر وویک کمار چودھری کے ساتھ کونسلنگ کے دوران طالب علم نے بتایا کہ وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ جھگڑے کی وجہ سے بہت ناراض تھا، اسی وجہ سے اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور آئندہ اسے نہ دہرانے کا وعدہ کیا۔ پولیس نے طالب علم کے ساتھ ساتھ اس کے اہل خانہ کی بھی کونسلنگ کی۔