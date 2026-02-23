اے آئی سمٹ ہنگامہ معاملہ: گوالیار میں پانچواں ملزم گرفتار، سازشی زاویہ سے تحقیقات تیز
ملزم جتیندر یادو کو گوالیار میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے اہل خانہ نے رات گئے گرفتاری پر سوالات اٹھائے ہیں۔
Published : February 23, 2026 at 12:40 PM IST
نئی دہلی: دارالحکومت کے بھارت منڈپم میں منعقدہ انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 کے دوران انڈین یوتھ کانگریس (IYC) کے احتجاج کی تحقیقات اب مدھیہ پردیش تک پہنچ گئی ہیں۔ دہلی پولیس نے مدھیہ پردیش کے گوالیار سے جتیندر یادو نامی نوجوان کو گرفتار کیا ہے۔ دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ سمٹ میں گڑبڑ میں ملوث مظاہرین میں شامل تھا اور اس کے کردار کے بارے میں تفصیلی چھان بین جاری ہے۔
دہلی پولیس کی ایک ٹیم حال ہی میں گوالیار پہنچی۔ مقامی پولیس کی مدد سے ٹیم نے جتیندر یادو کو اس کے گھر سے حراست میں لے لیا۔ اسے پوچھ گچھ کے لیے دہلی لایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ تحقیقاتی ایجنسیوں کو تکنیکی شواہد اور دیگر ان پٹ ملے ہیں جو اس کے احتجاج میں ملوث ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں۔
دہلی پولیس کی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اے آئی سمٹ کے دوران کچھ لوگ اچانک پنڈال کے قریب پہنچے اور نعرے لگائے۔ الزام ہے کہ مظاہرین نے اپنے احتجاج کے اظہار کے لیے غیر معمولی طریقے استعمال کیے جس سے کچھ دیر کے لیے پنڈال میں افراتفری مچ گئی۔ سیکیورٹی اداروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے جائے وقوعہ سے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ پولیس اب احتجاج کے پیچھے کی منصوبہ بندی، اس میں شامل تنظیموں کے کردار اور دیگر مددگاروں کی تحقیقات کر رہی ہے۔
اسی تناظر میں جتیندر یادو کو گوالیار میں گرفتار کیا گیا۔ ان کے اہل خانہ نے رات گئے گرفتاری پر سوالات اٹھائے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ پولیس رات گئے ان کے گھر پہنچی اور مناسب معلومات فراہم کیے بغیر اسے لے گئی۔ تاہم پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کارروائی قانونی عمل کے مطابق کی گئی ہے۔ فی الحال ملزم سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ غور طلب ہے کہ دہلی پولیس نے اس معاملے میں احتجاج کرنے والے چار لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ انہیں پانچ روزہ تحویل میں رکھا گیا ہے اور فی الحال ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
دہلی پولیس حکام کے مطابق سمٹ جیسے بین الاقوامی پروگرام میں سیکورٹی سے سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ دہلی پولیس احتجاج کے دوران حفاظتی انتظامات میں رکاوٹ ڈالنے اور عوامی امن کو خراب کرنے سے متعلق دفعات کے تحت کارروائی کر رہی ہے۔ دہلی پولیس کا دعویٰ ہے کہ تحقیقات کے آگے بڑھتے ہی مزید افراد کی شناخت ہو سکتی ہے۔ سیکورٹی ایجنسیاں اس وقت یہ تعین کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ آیا یہ احتجاج بے ساختہ تھا یا پہلے سے منظم منصوبہ۔
