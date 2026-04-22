پندرہ سالہ لڑکی نے اسپتال میں بچے کو دیا جنم، نو ماہ سے زیادہ کی تھی حاملہ، نوجوان نے کی تھی عصمت دری
جالندھر میں 15 سالہ نابالغ لڑکی نے بچے کو جنم دیا، جس کے بعد زیادتی کا انکشاف ہوا۔
Published : April 22, 2026 at 4:13 PM IST
جالندھر: پنجاب کے ضلع جالندھر کے ایک اسپتال میں 15 سالہ لڑکی نے بچی کو جنم دیا۔ پیٹ میں شدید درد کی شکایت کے بعد اسے ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ لڑکی نے انکشاف کیا کہ وہ نو ماہ سے زیادہ کی حاملہ تھی اور امرتسر میں ایک نوجوان نے اس کی عصمت دری کی تھی۔
ملزم نوجوان کے خلاف بلگا پولیس اسٹیشن میں تعزیرات ہند (آئی پی سی) کی دفعہ 65 (1) اور پاسکو ایکٹ کی دفعہ 6 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور تفتیش امرتسر پولیس کے حوالے کر دی گئی ہے۔
شکایت کنندہ کے مطابق، ان کی نویں جماعت کی طالبہ، گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے پیٹ میں درد کی شکایت کر رہی تھی۔ ابتدائی طور پر ایک مقامی ڈاکٹر نے کچھ دوائیں تجویز کیں، لیکن اسے کوئی آرام نہیں ملا۔ خاتون نے پولیس کو بتایا کہ جب ان کی بھانجی کا درد بڑھ گیا تو اسے 19 اپریل کو فلور کے ایک نجی اسپتال لے جایا گیا۔
شکایت کنندہ نے کہا، "ہسپتال میں، میری بھانجی کو ایک خاتون ڈاکٹر کے پاس ریفر کیا گیا، جس نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد اس بات کا تعین کیا کہ وہ نو ماہ سے زیادہ کی حاملہ ہے۔ اس کے بعد ڈیلیوری کی گئی، اور اس نے ایک بچی کو جنم دیا۔"
ڈیلیوری کے بعد جب شکایت کنندہ نے اپنی بھانجی سے پوچھ گچھ کی تو اس نے انکشاف کیا کہ امرتسر کے رہنے والے راہول نامی نوجوان نے اس کی عصمت دری کی۔
پولیس کے مطابق خاتون نے اپنی شکایت میں بتایا کہ متاثرہ ان کے بھائی کی چھوٹی بیٹی تھی۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ "لڑکی کی ماں نے انہیں تقریباً 13 سال قبل چھوڑ دیا تھا، اور اس کے والد کا بھی ڈیڑھ سال قبل انتقال ہوگیا تھا۔ اس لیے متاثرہ لڑکی گزشتہ سات ماہ سے اپنی خالہ کے ساتھ رہ رہی تھی۔"
اس کے بارے میں ڈی ایس پی فلور بھارت مسیح لدھر نے کہا، "ملزم راہول کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے بعد بلگا تھانے کے ایس ایچ او گرشرن سنگھ نے کیس کو مزید تفتیش کے لیے امرتسر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ نوزائیدہ کمزور ہے اور نوزائیدہ انتہائی نگہداشت یونٹ (این آئی سی یو) میں ہے، جبکہ بچی کی حالت بہتر ہے۔"