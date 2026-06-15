بڑا حادثہ: زیارت کے بعد واپس لوٹنے والے زائرین کی کار ڈمپر سے ٹکرا گئی، ہریانہ کے ایک ہی خاندان کے چھ افراد ہلاک
راجستھان کے بیکانیرمیں ہیماسر فوارے کے قریب ایک المناک حادثہ پیش آیا۔ تمام مرنے والے ہریانہ کے فتح آباد کے رہنے والے تھے۔
Published : June 15, 2026 at 5:06 PM IST
بیکانیر، راجستھان: ضلع کے سری ڈنگر گڑھ علاقے میں ہیماسر فوارے کے قریب پیر کو ایک خوفناک سڑک حادثے میں چھ افراد کی المناک موت ہو گئی، جب کہ ڈھائی سالہ بچہ بچ گیا۔ کار اور ڈمپر کے درمیان تصادم میں کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور کار میں سوار افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (دیہی) بی ایل مینا نے بتایا کہ تمام مرنے والے ہریانہ کے فتح آباد علاقے کے رہنے والے تھے۔ اوم پرکاش بشنوئی کا خاندان مقم کی زیارت سے واپس آرہا تھا۔ حادثے میں خاندان کے 6 افراد جان کی بازی ہار گئے، جب کہ ڈھائی سالہ بچہ محفوظ رہا۔ ہلاک ہونے والوں میں دو خواتین، ایک مرد اور تین بچے شامل ہیں۔
नागौर जिले के जसनगर क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु हो जाने व बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में हेमासर फांटे पास हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो जाने के दुःखद समाचार प्राप्त हुए,ईश्वर दिवंगत जनों की आत्मा को शांति प्रदान करें व घायलों को…— HANUMAN BENIWAL (@hanumanbeniwal) June 15, 2026
ڈائیور کے اونگھنے کا شبہ
بیکانیر کے پولیس سپرنٹنڈنٹ مردل کاچھوا نے اس واقعہ کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور سو گیا ہو گا۔ تاہم پولیس حادثے کی اصل وجہ جاننے کے لیے تمام پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے۔
حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس، انتظامیہ اور علاقہ مکین جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر سری ڈنگر گڑھ سب ڈسٹرکٹ اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد چھ کو مردہ قرار دیا۔ حادثے میں ایک ڈھائی سالہ بچہ بال بال بچ گیا اور اس کا علاج جاری ہے۔ پولیس نے مقتولین کی لاشیں سب ڈسٹرکٹ اسپتال کے مردہ خانہ میں رکھوا کر اہل خانہ کو اطلاع کر دی ہے۔
ناگور کے ایم پی نے غم کا اظہار کیا
ایم پی ہنومان بینیوال نے بھی حادثے پر غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، "ہمیں بیکانیر ضلع کے سری ڈنگر گڑھ علاقے میں ہیماسر فاؤنٹین کے قریب ایک ہولناک سڑک حادثے میں ہلاکتوں کی افسوسناک خبر ملی ہے۔ خدا مرحوم کی روح کو سکون اور زخمیوں کو جلد صحت یاب کرے۔"