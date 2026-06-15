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بڑا حادثہ: زیارت کے بعد واپس لوٹنے والے زائرین کی کار ڈمپر سے ٹکرا گئی، ہریانہ کے ایک ہی خاندان کے چھ افراد ہلاک

راجستھان کے بیکانیرمیں ہیماسر فوارے کے قریب ایک المناک حادثہ پیش آیا۔ تمام مرنے والے ہریانہ کے فتح آباد کے رہنے والے تھے۔

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جائے وقوعہ پر موجود لوگ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 15, 2026 at 5:06 PM IST

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بیکانیر، راجستھان: ضلع کے سری ڈنگر گڑھ علاقے میں ہیماسر فوارے کے قریب پیر کو ایک خوفناک سڑک حادثے میں چھ افراد کی المناک موت ہو گئی، جب کہ ڈھائی سالہ بچہ بچ گیا۔ کار اور ڈمپر کے درمیان تصادم میں کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور کار میں سوار افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔

ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (دیہی) بی ایل مینا نے بتایا کہ تمام مرنے والے ہریانہ کے فتح آباد علاقے کے رہنے والے تھے۔ اوم پرکاش بشنوئی کا خاندان مقم کی زیارت سے واپس آرہا تھا۔ حادثے میں خاندان کے 6 افراد جان کی بازی ہار گئے، جب کہ ڈھائی سالہ بچہ محفوظ رہا۔ ہلاک ہونے والوں میں دو خواتین، ایک مرد اور تین بچے شامل ہیں۔

ڈائیور کے اونگھنے کا شبہ

بیکانیر کے پولیس سپرنٹنڈنٹ مردل کاچھوا نے اس واقعہ کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور سو گیا ہو گا۔ تاہم پولیس حادثے کی اصل وجہ جاننے کے لیے تمام پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے۔

حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس، انتظامیہ اور علاقہ مکین جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر سری ڈنگر گڑھ سب ڈسٹرکٹ اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد چھ کو مردہ قرار دیا۔ حادثے میں ایک ڈھائی سالہ بچہ بال بال بچ گیا اور اس کا علاج جاری ہے۔ پولیس نے مقتولین کی لاشیں سب ڈسٹرکٹ اسپتال کے مردہ خانہ میں رکھوا کر اہل خانہ کو اطلاع کر دی ہے۔

ناگور کے ایم پی نے غم کا اظہار کیا

ایم پی ہنومان بینیوال نے بھی حادثے پر غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، "ہمیں بیکانیر ضلع کے سری ڈنگر گڑھ علاقے میں ہیماسر فاؤنٹین کے قریب ایک ہولناک سڑک حادثے میں ہلاکتوں کی افسوسناک خبر ملی ہے۔ خدا مرحوم کی روح کو سکون اور زخمیوں کو جلد صحت یاب کرے۔"

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TAGGED:

HARYANA PEOPLE DIED
ROAD ACCIDENT IN BIKANER
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RAJASTHAN ROAD ACCIDENT 6 DEAD

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