بخار میں مبتلا طالبہ کو چھ کلومیٹر تک کندھوں پر اٹھا کر چلی، اب وارڈن ہیما کی ہو رہی پذیرائی
بخار کی وجہ سے طالبہ کی حالت انتہائی تشویشناک تھی۔ ایسے میں ہیما نے فوراً فیصلہ لیتے ہوئے اسے کندھوں پر اٹھا کر ہسپتال پہنچیں۔
Published : July 4, 2026 at 9:48 AM IST
امراوتی: آندھرا پردیش کے قبائلی آشرم اسکول کی ایک خاتون وارڈن بخار میں مبتلا طالبہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چھ کلومیٹر تک دشوار گزار راستے سے ہوتے ہوئے اسپتال لے گئی۔ ایک قبائلی آشرم اسکول کی وارڈن ہیما کو اس کی ہمدردی اور خلوص کے شاندار کام کے لیے بڑے پیمانے پر پذیرائی مل رہی ہے۔ یہ واقعہ گومالکشمی پورم، پاروتی پورم منیام ضلع میں پیش آیا۔
ہیما، ایک قبائلی آشرم اسکول کی وارڈن ہیں۔ انہوں نے تیز بخار میں مبتلا ایک طالبہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پہاڑی اور دشوار گزار علاقوں سے ہوتے ہوئے تقریباً چھ کلومیٹر تک پیدل چلیں۔ وہ ہر قیمت پر لڑکی کی جان بچانا چاہتی تھیں۔
طالبہ کی حالت بخار کی وجہ سے انتہائی تشویشناک تھی۔ سب سے افسوسناک بات یہ تھی کہ جس علاقے میں وہ رہتی ہیں وہاں اچھی سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے بیمار بچوں کو گاڑی سے لے جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے میں بچی کی حالت کو دیکھتے ہوئے مدد کا انتظار کیے بغیر وارڈن ہیما نے بچی کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور تقریباً چھ کلومیٹر دشوار گزار راستے پر چل کر اس جگہ پہنچی جہاں طبی امداد دستیاب تھی۔ ان کے اس فیصلے نے اس بات کو یقینی بنایا کہ طالبہ کو مزید تاخیر کے بغیر علاج ملے۔
آندھرا پردیش خواتین کمیشن کی چیئرپرسن ڈاکٹر رائاپتی شیلجا نے ہیما کی ہمت اور انسانیت کی بہت تعریف کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ان کی پذیرائی کرتے ہوئے ڈاکٹر شیلجا نے وارڈن کے اقدامات کو عوامی خدمت کی ایک متاثر کن مثال قرار دیا۔
ڈاکٹر شیلجا نے لکھا کہ "وارڈن ہیما کو عزم، ذمہ داری اور انسانیت کے ساتھ اپنے فرائض سرانجام دینے پر دلی مبارکباد۔ انہوں نے تیز بخار میں مبتلا طالبہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر تقریباً چھ کلومیٹر تک پہاڑیوں اور ناہموار علاقوں سے پیدل چلیں، تاکہ بروقت طبی دیکھ بھال کو یقینی بنایا جا سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہیما نے ثابت کیا کہ ڈیوٹی صرف سرکاری فرائض تک محدود نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب ذمہ داری انسانیت کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس میں جان بچانے کی طاقت ہوتی ہے۔ اتنی تندہی سے کام کرنے والے افسران کو معاشرے کے لیے رول ماڈل بننا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ "مجھے امید ہے کہ خدمت کا یہ نیک عمل بہت سے لوگوں کو متاثر کرے گا۔" اس واقعے کو بڑے پیمانے پر پذیرائی ملی ہے۔ بہت سے لوگوں نے وارڈن ہیما کی تعریف کی ہے کہ وہ ڈیوٹی سے بڑھ کر اپنی زیر نگرانی طالبہ کے ساتھ بے پناہ ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔
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