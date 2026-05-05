تین لاکھ میں فروخت کی جا رہی تھیں طالبات، بہار میں انسانی اسمگلنگ کا پردہ فاش، راجستھان کا گینگ بھی شامل
بہار میں انسانی اسمگلنگ ریکیٹ کا پردہ فاش کرکے تین لڑکوں کو بازیاب کیا گیا ہے۔
Published : May 5, 2026 at 4:43 PM IST
نالندہ: بہار کی نالندہ پولیس نے لڑکیوں کی اسمگلنگ میں ملوث ایک بین ریاستی گروہ کے چار ارکان کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں دو خواتین اور دو مرد شامل ہیں۔ ان میں سے دو افراد کو راجستھان سے گرفتار کیا گیا جبکہ ایک خاتون سمیت دو دیگر کو نالندہ سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار سمگلروں سے تین کمسن بچیاں برآمد کر کے فروخت ہونے سے بچالی گئیں۔
دو نابالغ 9 اپریل کو لاپتہ ہوئیں: اس معاملے میں، بہار شریف صدر کے ڈی ایس پی 2 سنجے کمار جیسوال نے بتایا کہ 10 اپریل کو راہوئی تھانے کے علاقے کے بسمک گاؤں سے 13 اور 14 سال کی دو نابالغ لڑکیوں کے لاپتہ ہونے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد پولیس ٹیم تشکیل دے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔
خاتون انسانی سمگلر کا تعلق راجگیر سے ہے: صدر ڈی ایس پی نے بتایا کہ جب گرفتار میاں بیوی سے پولیس نے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے لڑکی کو 3 لاکھ روپے میں خریدنے کا اعتراف کیا۔ انہوں نے لڑکیوں کو فروخت کرنے والی خاتون کا نام بھی ظاہر کیا۔ پولیس کی ایک ٹیم نے راجگیر میں چھاپہ مار کر نورسرائے سے ایک خاتون انسانی سمگلر اور مان پور سے اس کے ساتھی کو گرفتار کیا۔ رائے پور ضلع، چھتیس گڑھ کی ایک نوعمر لڑکی کو بھی برآمد کیا گیا ہے۔
صدر ڈی ایس پی سنجے کمار جیسوال نے کہا کہ 9 اپریل کو راہوئی تھانہ علاقے کے ایک گاؤں سے دو چچا زاد نہیں غائب ہوئی تھیں۔ شکایت ملنے پر پولیس نے تکنیکی اور انسانی جانچ کی اور پتہ چلا کہ لڑکیاں بیکانیر، راجستھان میں ہیں، جس کے بعد انہیں بازیاب کر لیا گیا ہے۔
نوعمر لڑکیوں کی برین واشنگ: لڑکی کے گھر والوں کو اطلاع دینے اور عدالت میں پیش کرنے کے بعد اسے چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ معاملے کی تفتیش جاری ہے۔ ملوث افراد کی تلاش جاری ہے۔ یہ اسمگلر نوجوان، نابالغ لڑکیوں کو پیسے اور بہتر زندگی کے وعدوں کا لالچ دے کر برین واش کرتے ہیں اور پھر انہیں لاکھوں روپے میں فروخت کر دیتے ہیں۔
طالبات کو 3 لاکھ روپے میں فروخت کیا جا رہا تھا: اس معاملے میں لڑکیوں کو خریدنے والی ایک خاتون نے بتایا کہ وہ جھارکھنڈ کی رہنے والی ہے لیکن راجستھان میں مقیم ہے۔ اس نے ایک لڑکی کو اسمگلر سے 1.34 لاکھ روپے میں خریدا۔ خاتون نے دو لڑکیوں کے لیے 3 لاکھ روپے ادا کیے تھے۔ دونوں کو شادی کے بہانے فروخت کیا گیا۔
نیٹ ورک راجستھان سے منسلک ہے: خاتون سمگلر نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ہر لڑکی کو 1 سے 1.5 لاکھ روپے میں فروخت کیا۔ اس نے پہلے بھی لڑکیوں کو فروخت کیا تھا، دونوں لڑکیوں کو 3 لاکھ روپے میں فروخت کیا تھا۔ لڑکیوں کا نیٹ ورک راجستھان سے جڑا ہوا ہے۔
