سیتا پور میں خاتون کانسٹیبل کو چپل سے پیٹے جانے کا ویڈیو وائرل، بازار کے بیچوں بیچ بری طرح مارا پیٹا گیا، دھمکیاں دے کر ملزمین فرار
خاتون کانسٹیبل کی شکایت کی بنیاد پر پولیس نے ملزمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور ان کی تلاش کر رہی ہے۔
Published : November 17, 2025 at 9:41 AM IST
سیتا پور، اتر پردیش: رام پور کلاں تھانہ علاقے میں ایک خاتون کانسٹیبل کو چپل سے پیٹے جانے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے۔ بازار میں خریداری کرنے والی دو بہنوں کا ایک خاتون کانسٹیبل سے جھگڑا ہوا، جس کے نتیجے میں مارپیٹ ہونے لگی۔ بازار میں موجود لوگوں نے خاتون کانسٹیبل کو بچا لیا۔ یہ واقعہ بہما چوکی علاقے میں پیش آیا۔ خاتون کانسٹیبل کی شکایت کی بنیاد پر پولیس نے ملزمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور ان کی تلاش کر رہی ہے۔
خاتون کانسٹیبل آرتی سنگھ محمود آباد علاقے کے بنیرا گاؤں کی رہنے والی ہیں اور اس وقت گونڈا ضلع میں تعینات ہیں۔ پولیس کو دی گئی شکایت میں کانسٹیبل نے کہا کہ وہ اتوار کی دوپہر تقریباً 12:30 بجے بہما چوکی علاقے میں اپنی بہن کے ساتھ تھی۔ اسی وقت، مدھو ڈکشٹ، اس کی بہن، اس کا بھائی اور اسی گاؤں کا ایک نامعلوم آدمی وہاں پہنچے اور دکان پر خریداری کرتے ہوئے جھگڑنے لگے۔
خاتون کانسٹیبل کو جان سے مارنے کی دھمکیاں
متاثرہ نے بتایا کہ تینوں افراد نے پہلے اس کے ساتھ بدسلوکی کی اور پھر اسے قریبی دکان کے باہر پکڑ کر چپلوں سے مارا۔ خاتون کانسٹیبل نے بتایا کہ حملہ آوروں نے بے خوف ہوکر اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ واقعے کے بعد حملہ آور موقع سے فرار ہوگئے۔ متاثرہ نے بتایا کہ اسے متعدد چوٹیں آئیں اور وہ ذہنی طور پر پریشان تھی۔
سی سی ٹی وی فوٹیج محفوظ کر لیا گیا
پولیس نے شکایت کی بنیاد پر تینوں ملزمین کے خلاف تفتیش شروع کر دی ہے۔ انسپکٹر انچارج پیوش سنگھ نے بتایا کہ خاتون کانسٹیبل کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کو ثبوت کے طور پر محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ملزمین کی تلاش جاری ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ امن و امان میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔