’صبح کی واک کے بعد طبیعت خراب ہوگئی‘! دہلی میں شدید آلودگی پر چیف جسٹس سوریا کانت کا اظہار تشویش
چیف جسٹس سوریا کانت نے دہلی میں شدید آلودگی پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ ‘صبح کی واک کے بعد میری طبیعت خراب ہوگئی‘۔
Published : November 26, 2025 at 8:57 PM IST
نئی دہلی: دارالحکومت دہلی میں شدید فضائی آلودگی کے باعث سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف انڈیا سوریا کانت نے بدھ کے روز انکشاف کیا کہ وہ صبح کی سیر کے بعد خود بھی ناساز محسوس کر رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے سپریم کورٹ کی سماعتوں کو مکمل یا جزوی طور پر ورچوئل موڈ میں منتقل کرنے کے امکان پر بھی غور کرنے کا عندیہ دیا۔
اس وقت سپریم کورٹ ہائبرڈ نظام کے تحت کام کر رہی ہے، جس میں وکلا کو جسمانی یا ورچوئل، دونوں طریقوں سے پیش ہونے کی اجازت ہے۔ سماعت کے دوران سینئر وکلاء نے مطالبہ کیا کہ 60 سال سے زائد عمر کے وکلا کو مستقل طور پر ورچوئل حاضری کی سہولت دی جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وہ بار سے مشاورت کے بعد اس تجویز پر فیصلہ کریں گے۔
چیف جسٹس یہ تبصرہ انتخابی کمیشن کے اُس فیصلے کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران کر رہے تھے جس میں تمل ناڈو، کیرالہ، مغربی بنگال اور دیگر ریاستوں میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظرثانی کا اعلان کیا گیا تھا۔ سینئر وکیل راکیش دویودی، جو انتخابی کمیشن کی طرف سے پیش ہوئے، نے اپنی جسمانی حاضری سے استثنیٰ مانگا۔ انہوں نے کہا، ’’مجھے سانس لینے میں تکلیف ہے… براہِ کرم اگلی سماعت پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت دی جائے۔‘‘ انہوں نے بتایا کہ صبح کی واک کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔
سینئر وکیل کپل سبل نے بھی اس پر اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ’’ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے 500 کے درمیان ہے۔‘‘ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وہ بھی صبح کی 55 منٹ کی واک کے بعد شدید تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ’’میں صرف واک ہی کرتا ہوں، لیکن کل جب واپس آیا تو بہت مشکل ہوئی… میں اکثر شام کے اوقات میں واک کرتا ہوں کیونکہ اس وقت آلودگی نسبتاً کم ہوتی ہے۔‘‘
ایسے حالات میں وکلا کی سہولت کے لیے 60 سال سے زائد عمر والے وکلا کو مستقل ورچوئل پیشی کی اجازت دینے کی تجویز پیش کی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا، ’’اگر ہم کوئی فیصلہ کریں گے تو بار کو اعتماد میں لے کر ہی کریں گے۔ قومی دارالحکومت گزشتہ کئی ہفتوں سے شدید آلودگی کا شکار ہے۔ بدھ کی صبح بھی دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس ’’انتہائی خراب‘‘ کیٹیگری میں درج کیا گیا۔