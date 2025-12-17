ETV Bharat / state

والدین کے جھگڑے سے تنگ آکر بیٹے نے خود کو لگالی آگ، لکھنؤ پولیس نے بچائی جان، جانیے تفصیلات

اے سی پی علی گنج سید اریب احمد نے بتایا کہ اس نے جان بوجھ کر پولیس اسٹیشن کے گیٹ پر خود کو آگ لگائی۔

fed up with parents quarrel 20 year old man set himself on fire lucknow Urdu News
والدین کے جھگڑے سے تنگ آکر بیٹے نے خود کو آگ لگا لی (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 17, 2025 at 12:13 PM IST

لکھنؤ: والدین کے روزانہ کے جھگڑوں سے تنگ آکر 20 سالہ نوجوان نے خود کو آگ لگا لی۔ پولیس کے مطابق منگل کی شام علی گنج تھانے کے گیٹ پر نوجوان نے خود پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا لی۔ پولیس اہلکاروں نے فوری طور پر پانی اور کمبل سے آگ بجھائی۔ نوجوان کو سول اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔

اے سی پی علی گنج سید اریب احمد نے بتایا کہ شیخوپورہ کا رہنے والا کرشنا پال (20) دوپہر میں تھانے کے گیٹ پر پہنچا اور خود کو آگ لگا لی۔ آگ کے شعلے دیکھتے ہی اسٹیشن میں موجود پولیس اہلکار فوری طور پر پہنچ گئے۔

انہوں نے پانی اور کمبل سے آگ بجھائی۔ کرشنا پال کو فوری طور پر پولیس جیپ میں میٹرو پولیٹن سول اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ نوجوان کو 10 فیصد جھلسنے کے سبب زخم آئے ہیں اور اس کا علاج جاری ہے۔

والدین کا جھگڑا

پوچھ گچھ کے دوران کرشنا پال نے انکشاف کیا کہ وہ ناولٹی سنیما کے قریب ایک رول شاپ پر کام کرتا ہے۔ اس کی ماں، رانی اور والد، راجیش، کئی سالوں سے گھریلو تشدد اور طلاق کا سامنا کر رہے ہیں۔ عدالت میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔

وہ دونوں ایک ہی گھر میں الگ الگ کمروں میں رہتے ہیں۔ وہ باقاعدگی سے جھگڑتے ہیں، جس کی وجہ سے کرشنا پال بہت پریشان ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کی ماں نے اس سے 10ویں جماعت کی مارک شیٹ اور آدھار کارڈ عدالت میں داخل کرنے کے لیے کہا۔

ماں اور باپ کے درمیان طلاق کو روکنے کی کوشش

اس کے بعد کرشنا پال نے اپنی ماں اور باپ کے درمیان طلاق کو روکنے کی کوشش کی اور دستاویزات فراہم کرنے سے انکار کردیا۔ اس کی ماں نے اسے تھپڑ مارا اور وہاں سے چلی گئی، جس سے وہ کافی تناؤ کا شکار ہو گیا۔

اس نے پولیس اسٹیشن میں خود کو کیوں آگ لگائی

علی گنج کے اے سی پی سید اریب احمد نے بتایا کہ اس نے جان بوجھ کر پولیس اسٹیشن کے گیٹ پر خود کو آگ لگائی۔ کرشنا پال نے پولیس کو بتایا کہ وہ ابتدائی طور پر دکان کے قریب سڑک پر خود کو آگ لگانے جا رہا تھا لیکن اسے لگا کہ وہاں کوئی اسے نہیں بچائے گا اور لوگ صرف ویڈیو بنائیں گے۔

انہوں نے کہا کہ انہیں پولیس پر یقین ہے کہ وہ انہیں خود کو جلانے نہیں دیں گے۔ مزید برآں، اس نے امید ظاہر کی کہ اس کا دکھ اعلیٰ حکام تک پہنچے گا اور کوئی اس کے والدین کے درمیان سمجھوتہ کرانے کی کوشش کرے گا۔ معاملہ فی الحال زیر تفتیش ہے۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

