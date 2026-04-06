ساڑھی پہن کر نہر کنارے لے گیا باپ، بیٹی کی قربانی کی کوشش، چیخیں سن کر بچانے کے لیے پہنچے گاؤں والے
پولیس تفتیش کے دوران ملزم نے کہا، وہ اپنی بیٹی کو کیوں مارے گا، یہ اس کے خواجہ سرا باپ کی روح کا اثر ہے۔
Published : April 6, 2026 at 4:56 PM IST
کانپور، اترپردیش: دماغی طور پر پریشان باپ کی جانب سے اپنی 8 سالہ بیٹی کو قربان کرنے کی کوشش کرنے کا معاملہ بڈھانو تھانہ علاقہ میں سامنے آیا ہے۔ ہفتہ کے روز ملزم باپ اپنی بیٹی کو ساڑھی پہن کر نہر کنارے لے گیا اور جادو ٹونے کرنے لگا۔ لڑکی کی چیخ و پکار سن کر گاؤں والے جائے وقوعہ پر پہنچے اور اس لڑکی کو بچایا اور پولیس کو اطلاع دی۔
بڈھانو پولس اسٹیشن کے انچارج تیج بہادر سنگھ نے کہا، "سوربھ اپنی 8 سالہ بیٹی کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچا۔" وہاں اس نے کچھ رسومات ادا کیں اور پھر لڑکی پر کچھ تانترک رسومات ادا کیں۔ اس دوران لڑکی نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ بچی کے رونے کی آواز سن کر راہگیروں نے اسے باپ کے چنگل سے چھڑایا۔
ایک تھیلا، کپڑے اور جھولا لے کر نہر کنارے
ملزم کے بھائی راہل سینی نے بتایا کہ سوربھ کے گھر میں رکھے ہوئے تقریباً 75 ہزار روپے ملے ہیں۔ اس رقم سے اس نے اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے نئے کپڑے، ساڑیاں اور کاسمیٹکس خریدے۔ واقعہ کے دن وہ ایک تھیلا، کپڑے اور جھولا لے کر نہر کنارے گیا۔ وہ گزشتہ کئی ماہ سے ذہنی طور پر پریشان تھا۔
بیوی نے اسے تقریباً 7 سال قبل چھوڑ دیا
گھر والوں کے مطابق سوربھ اکثر خواتین کا لباس پہنتا تھا اور جادو ٹونے میں ملوث تھا۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کی بیوی نے اسے تقریباً 7 سال قبل چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سے وہ اپنی بیٹی اور خاندان کے ساتھ رہ رہا تھا لیکن اس کی ذہنی حالت آہستہ آہستہ بگڑتی گئی۔
والد بھی خواتین کے کپڑے پہن کر پھول بیچتے تھے
پولس پوچھ گچھ کے دوران سوربھ نے قربانی کے کسی بھی الزام سے انکار کیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو کیوں مارے گا، کیونکہ یہ اس کے ٹرانس جینڈر باپ کی روح کا اثر تھا۔ اہل خانہ نے بتایا کہ سوربھ کے والد بھی خواتین کے کپڑے پہن کر پھول بیچتے تھے اور ان کی موت کے بعد سوربھ ان جیسا سلوک کرنے لگا اور کالا جادو کرنے لگا۔
ملزم ذہنی مریض اور زیر علاج ہے
بڈھانو پولیس اسٹیشن کے انچارج تیج بہادر سنگھ نے بتایا کہ اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی۔ تفتیش سے معلوم ہوا کہ ملزم ذہنی مریض ہے اور زیر علاج ہے۔ لڑکی کو اس کی خالہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اہل خانہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ ملزم کا مناسب علاج کروایا جائے۔