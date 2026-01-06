لکھنؤ میں باپ نے بیٹی کی عصمت دری کی کوشش
دبگہ میں بیٹی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کا معاملہ سامنے آیا ہے، پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
Published : January 6, 2026 at 11:51 AM IST
لکھنؤ: اترپردیش کے لکھنؤ میں واقع دبگہ تھانہ حلقے میں ایک باپ کی پر اپنی 18 سالہ بیٹی کے ساتھ جنسی زیادتی کی کوشش کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔
متاثرہ کی ماں نے پولیس اور عدالت کو بتایا کہ اس کا شوہر ادریش عرف تاڈیا شرابی ہے۔ خاتون کا الزام ہے کہ 30 اگست 2025 کو ملزم نشے کی حالت میں گھر آیا۔ اس نے زبردستی اس کے ساتھ غیر فطری جنسی تعلق قائم کرنے کی کوشش کی۔ جب اس نے مزاحمت کی تو اس نے اسے بے رحمی سے مارا اور اسے زخمی حالت میں چھوڑ دیا۔ الزام ہے کہ ملزم ہر روز اپنی ہی 18 سالہ بیٹی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرتا تھا۔ اگر وہ گھر سے باہر بھاگتی تو وہ اسے مارتا تھا۔ جس کی وجہ سے متاثرہ لڑکی اور اس کی بیٹی کو گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔
پولیس نے عدالت کے حکم پر اس معاملے میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ دبگہ پولس اسٹیشن کے انچارج ابھینو ورما نے بتایا کہ ملزم ادریش کے خلاف عدالت کے حکم پر آئی پی سی کی سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس ٹیمیں ملزمان کی تلاش کے لیے چھاپے مار رہی ہیں اور ماں بیٹی کو تحفظ کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔