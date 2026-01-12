فیروز آباد میں باپ بنا حیوان، اپنی آٹھ سالہ گود لی ہوئی بیٹی کو بنا ڈالا جنسی زیادتی کا نشانہ

فیروز آباد میں باپ بنا حیوان، اپنی آٹھ سالہ گود لی ہوئی بیٹی کو بنا ڈالا جنسی زیادتی کا نشانہ
ماں کی شکایت کے بعد پولیس نے ایف آئی آر درج کرکے ملزم کو گرفتار کرلیا۔
Published : January 12, 2026 at 8:55 PM IST
فیروز آباد، اترپردیش: ریاست اترپردیش کے فیروز آباد ضلع سے شرمناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ ایک باپ نے اپنی آٹھ سالہ گود لی ہوئی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ متاثرہ کی رضاعی ماں کی شکایت پر پولیس نے ایف آئی آر درج کر کے ملزم کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔
لائن پار پولیس اسٹیشن آفیسر رمت کمار آریہ کے مطابق لائن پار میں رہنے والی ایک خاتون نے اتوار کو اپنے شوہر کے خلاف شکایت درج کرائی۔ خاتون نے الزام لگایا کہ اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے اس لیے اس نے آٹھ سال قبل اپنے بھائی کی بیٹی کو گود لے لیا تھا۔
خوفزدہ معصوم لڑکی سے زیادتی
خاتون نے بتایا کہ آٹھ روز قبل جب وہ گھر پر نہیں تھی تو اس کے شوہر نے اس کی آٹھ سالہ گود لی ہوئی بیٹی کو اکیلا پایا، اس کے ساتھ زیادتی کی اور پھر موقع سے فرار ہوگیا۔ خوفزدہ معصوم لڑکی نے مجھے پورے واقعے سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد اس نے پولیس سے شکایت کی، جس نے ملزم شوہر کی تلاش شروع کردی۔
متعلقہ الزامات کے تحت عدالت میں پیشی
اسٹیشن انچارج نے بتایا کہ اعلیٰ حکام کے حکم پر ملزم کو پیر کو ریلوے کالونی میں واقع ریسٹ ہاؤس کے سامنے سے گرفتار کیا گیا۔ اسے متعلقہ الزامات کے تحت عدالت میں پیش کیا گیا اور بعد میں اسے جیل بھیج دیا گیا۔