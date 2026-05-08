باپ نے 9 سالہ بیٹی کو قتل کر کے گھر کو آگ لگا دی، امتحان میں کم نمبر آنے سے تھا ناراض
قتل کی بنیادی وجہ نتائج میں چھیڑ چھاڑ پرغصہ ہے،تاہم پولیس گہرائی سے تفتیش کر رہی ہے کہ باپ نے بیٹی کا قتل کیوں کیا۔
Published : May 8, 2026 at 10:50 PM IST
داؤنڈ (مہاراشٹر): پونے کے داؤنڈ تعلقہ میں واقع دیولگاؤں راجے گاؤں میں ایک ہولناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ باپ نے اپنی ہی 9 سالہ بیٹی کو بے دردی سے قتل کردیا۔ اس نے لکڑی کاٹنے والی آری سے بیٹی کی گردن اور سر کاٹ کر اسے قتل کیا۔ ظلم یہیں ختم نہیں ہوا۔ جرم کا ثبوت مٹانے کے لیے اس نے اپنی بیٹی کی لاش کو ساڑھی میں لپیٹ کر گھر کو آگ لگا دی۔
شانتارام چوان اپنے خاندان کے ساتھ دیولگاؤں راجے کے ہنومان بستی علاقے میں رہتے تھے۔ ان کا بیٹا چوتھی جماعت میں اور بیٹی تیسری جماعت میں تھی۔ چند روز قبل ان کے بیٹے اور بیٹی کے نتائج کا اعلان ہوا۔ بیٹی کو کم نمبر آئے تھے۔ اسے اس کے نتائج کے بارے میں طنز کیا جا رہا تھا۔ بیٹی کی اس حرکت سے مشتعل ہو کر شانتارام نے انامیکا کو آری سے وار کر کے قتل کر دیا۔
پولیس کے مطابق قتل کی بنیادی وجہ نتائج میں چھیڑ چھاڑ پر غصہ ہے۔ تاہم، ڈاؤنڈ پولیس یہ جاننے کے لیے گہرائی سے تفتیش کر رہی ہے کہ اصل وجہ کیا تھی جس نے شانتارام کو اپنے ہی بچے کو قتل کرنے پر مجبور کیا۔
اطلاعات کے مطابق شانتارام کی بیوی اب ان کے ساتھ نہیں رہتی۔ شانتارام کے ساتھ جھگڑے کی وجہ سے وہ بارامتی میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ فی الحال شانتارام کے ساتھ ایک اور خاتون رہ رہی ہے۔ شواہد کو ختم کرنے کی کوشش میں، شانتارام چوان نے اپنی بیٹی کی لاش کو ایک ساڑھی میں لپیٹا جو اس عورت کی تھی اور اس کو آگ لگا دی۔ داؤد پولیس نے شانتارام اور خاتون کو گرفتار کر لیا ہے۔ دونوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
داؤد پولیس اسٹیشن کے پولس انسپکٹر گوپال پوار نے کہا کہ تفتیش اب اس بات پر مرکوز ہوگی کہ لڑکی کے قتل کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا، کیا کسی اور نے ان دونوں کی مدد کی اور قتل اتنی بے دردی سے کیوں کیا گیا۔
