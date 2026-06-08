باپ نے تین بیٹیوں کو کر دیا قتل، پورے خاندان کو قتل کرنے کا تھا ارادہ، جان بچاکر بھاگی بیوی
گریڈیہہ میں ایک باپ نے تین بیٹیوں کا قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔
Published : June 8, 2026 at 11:25 AM IST
گریڈیہہ، جھارکھنڈ: جھارکھنڈ کے گریڈیہ میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ جہاں ایک باپ نے اپنی تین بیٹیوں کو قتل کر دیا۔ تینوں کو تیز دھار ہتھیار سے کاٹا گیا۔ یہ واقعہ پیر کی صبح پیش آیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ایس ڈی پی او جیتبہن اوراون مفصل پولیس اسٹیشن کے انچارج شیام کشور مہتو کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچے۔ مفصل تھانہ علاقہ کے تروکڈیہا کے رہنے والے نندو یادو کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایس ڈی پی او جیت بھان اوراون نے واقعہ کی تصدیق کی۔
رات بھر ہنگامہ آرائی اور صبح قتل
بتایا جاتا ہے کہ نندو یادو کی جن بیٹیوں کو قتل کیا گیا ان میں سے دو جڑواں تھیں۔ مرنے والوں میں نابالغ پلوی، 7 سالہ ردھی اور 7 سالہ سدھی شامل ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ نندو جسے نند کشور یادو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کا ایک عورت کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا۔ تاہم ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔
گھر والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نندو رات کو نشے میں گھر پہنچا۔ رات بھر ہنگامہ ہوتا رہا اور پھر صبح اس نے اپنی تین بیٹیوں کو قتل کر دیا۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نندو گھر کے سبھی لوگوں کو مارنا چاہتا تھا۔ تاہم اس کی بیوی رادھا دیوی اور بیٹا پنٹو یادو اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔
پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے
واقعے کے بعد پولیس نے تفتیش شروع کردی ہے۔ جس کمرے میں قتل ہوا اس کی تلاشی لی گئی ہے۔ فرانزک ٹیم بھی پہنچ گئی ہے اور خون کے نمونے لے لیے گئے ہیں۔ کیس کے بارے میں ایس ڈی پی او جیتبہن اوراون نے کہا کہ نندو کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور جائے وقوعہ سے ہتھیار کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ واقعہ کیسے پیش آیا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی تحقیقات جاری ہیں۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔