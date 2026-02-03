ایک وحشی باپ نے اپنے 12 سالہ بیٹے کو قتل کر کے لاش صندوق میں رکھ کر فرار ہو گیا
قاتل باپ کا اپنی بیوی سے جائیداد کا تنازع چل رہا تھا۔
Published : February 3, 2026 at 7:32 AM IST
فیروز آباد: ضلع سے دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ پیر کو نشے کے عادی باپ نے اپنے 12 سالہ بیٹے کو تیز دھار ہتھیار سے قتل کر دیا، لاش کو ٹرنک میں رکھ کر فرار ہو گیا۔ ملزم کا اپنی بیوی سے جائیداد کا تنازع چل رہا تھا۔ متوفی کی والدہ کی شکایت پر پولیس نے ملزم کے خلاف ایف آئی آر درج کرکے تلاش شروع کردی ہے۔
یہ واقعہ مکھن پور تھانہ علاقہ کے جیجاولی میں پیش آیا۔ ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (رورل)، انوج چودھری کے مطابق، علاقے کے رہنے والے راجیش کا اپنی بیوی ارمیلا کے ساتھ جائیداد کا تنازع چل رہا تھا۔ ارمیلا جو کہ ایک پرائیویٹ سکول میں ٹیچر ہیں سکول گئی ہوئی تھیں۔ راجیش اپنے 12 سالہ بیٹے میانک کے ساتھ گھر پر تھا۔ جب ارمیلا واپس آئی تو راجیش لاپتہ تھا اور پورے گھر میں خون بکھرا ہوا تھا۔ ارمیلا نے میانک کی تلاش کی تو اس کی لاش ایک ٹرنک سے ملی۔
ارمیلا کی چیخ و پکار سے آس پاس کے لوگوں کا ہجوم جمع ہوگیا۔ خاتون نے پولیس کو واقعے کی اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ اسپتال بھیج دیا۔ پوچھ گچھ کے دوران خاتون نے پولیس کو بتایا کہ میانک کا قتل اس کے شوہر راجیش نے کیا جو کہ ایک نشے کا عادی تھا۔ خاتون کی شکایت پر پولیس نے راجیش کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کی تلاش شروع کر دی ہے۔