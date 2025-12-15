دل دہلا دینے والا واقعہ، باپ نے اپنے تین بچوں سمیت خودکشی کر لی
ذمہ داری اور مالی مشکلات سے دوچار شخص نے پانچ بچوں سمیت خودکشی کرنے کی کی کوشش کی۔
Published : December 15, 2025 at 12:26 PM IST
مظفر پور: بہار کے مظفر پور میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ ایک باپ نے اپنے پانچ بچوں سمیت پھانسی لگا لی جس کے نتیجے میں باپ اور تین بیٹیاں جاں بحق ہو گئیں۔ دو بچے کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ خاندان کے چار افراد کی موت سے خاندان میں کہرام مچ گیا ہے۔ اطلاع ملنے پر تھانہ ساکرہ پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور تفتیش شروع کردی۔
باپ نے تین بیٹیوں سمیت خودکشی کر لی: بہار کے مظفر پور ضلع کے ساکرا تھانہ علاقے میں واقع گاؤں نوالپور مشراولیا میں اتوار کی رات اس وقت ہلچل مچ گئی جب ایک باپ نے اپنی تین نابالغ بیٹیوں سمیت پھانسی لگا لی۔ پیر کی صبح جب مقامی لوگوں کو اس واقعہ کا علم ہوا تو پورا علاقہ ہل گیا۔
متوفی کی شناخت امرناتھ رام (40 سال) کے نام سے ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ خودکشی کرنے والی ان کی بیٹیوں کی شناخت رادھا کماری (11 سال)، رادھیکا (9 سال) اور شیوانی (7 سال) کے طور پر ہوئی ہے۔ اس کے دو بیٹے شیوم کمار (6 سال کی عمر) اور چندن (4 سال) اس واقعے میں کسی طرح بچ گئے۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی تھانہ ساکرہ کی پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کردی۔ چاروں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس نے مکمل تحقیقات کے لیے ایف ایس ایل (فارنزک سائنس لیب) ٹیم کو بھی بلایا ہے۔ ٹیم نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے ہیں۔
پولیس کے مطابق لوگوں نے بتایا کہ خاندان کو مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ خاندان کا سربراہ کام نہیں کر رہا تھا۔ پہلی نظر میں یہ خودکشی کا معاملہ لگتا ہے۔
مقامی لوگوں نے بتایا کہ امرناتھ رام نے اتوار کی رات اپنے پانچوں بچوں کے ساتھ خود کو پھانسی کرنے کی کوشش کی۔ تاہم، دو بیٹے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کو رات دیر گئے اطلاع دی گئی۔
مزید پڑھیں: دہلی کے کالکاجی علاقے میں ماں نے اپنے دو بیٹوں کے ساتھ کر لی خودکشی، سامنے آگئی چونکا دینے والی وجہ
"امرناتھ رام کچھ عرصے سے شدید مالی مشکلات اور خاندانی تناؤ سے گزر رہے تھے۔ اس سال جنوری میں ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، وہ پورے خاندان کا واحد ذمہ دار تھا ۔
"بچوں نے بتایا کہ ہمارے والد نےبھائی اور بہن کو پھانسی پر لٹکا دیا ہے،" متوفی کے چچا سیتا رام نے کہا، "ہم صبح 4 بجے بیدار ہوئے اور بچوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ لڑکوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے والد، بھائی اور بہن نے خود کو پھانسی دی" سیتارام نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، "میرے بھائی ٹنٹن رام کے بیٹے امر ناتھ کے پانچ بچے تھے۔ امرناتھ نے ان پانچوں کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ دو بھاگ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ امرناتھ اور اس کی تین بیٹیاں مر چکی ہیں۔"