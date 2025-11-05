ETV Bharat / state

باپ نے بیٹی کے عاشق کو سپاری دے کر کرادیا قتل، کنٹریکٹ کلر گرفتار، پولیس نے کیا چونکا دینے والا انکشاف

یہ واقعہ مظفر نگر کے کاکڑوالی علاقے میں پیش آیا۔ مقتول کو گنے کے کھیت میں لے جاکر چھریوں کے وار کرکے قتل کردیا گیا۔

قتل کیس میں 7 ملزمین گرفتار (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 5, 2025 at 12:51 PM IST

5 Min Read
مظفر نگر اترپردیش: ایک باپ نے اپنی بیٹی کے عاشق کو قتل کرنے کے لیے کنٹریکٹ کلر کرائے پر لے لیا۔ پولیس نے منگل کو اس سنسنی خیز قتل کیس میں چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے۔ پولیس نے کیس میں ملزم باپ سمیت سات ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ ملزمین کے قبضے سے 5 پستول اور ایک موٹرسائیکل برآمد ہوئی۔

ایس ایس پی سنجے کمار ورما نے بتایا کہ مہربان سنگھ عرف ویر سنگھ نے سوربھ عرف سونو ساکن کھیڑی، فیروز آباد، ککڑوالی کے قتل کی سازش رچی تھی۔ نوجوان کا مہربان کی بیٹی کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا۔ بار بار سمجھانے کے باوجود سوربھ کو یقین نہیں آیا۔ جس کے بعد مہربان سنگھ نے اپنے جاننے والے دانش کو ایک لاکھ روپے دیے اور اسے قتل کرنے کا ٹھیکہ دیا۔

موبائل فون سوربھ کے پاس ایک ہزار روپے میں گروی رکھا

ایس پی نے بتایا کہ کنٹریکٹ کلر دانش نے پہلے سوربھ کو پھنسایا۔ دانش نے اپنا موبائل فون سوربھ کے پاس ایک ہزار روپے میں گروی رکھا ہوا تھا۔ سوربھ نے اس سے پیسے لے لیے۔ اس کے بعد دانش نے سوربھ کو فون کیا اور اسے یکم نومبر کو گاؤں کے باہر مدعو کیا کہ وہ رقم ادا کرے اور موبائل فون لے لے۔

چھریوں کے وار کے بعد گولی ماری

سوربھ کے آنے کے بعد دانش اسے پارٹی کے بہانے تھوڑا آگے لے گیا۔ دانش کے ساتھیوں نے جو پہلے سے وہاں موجود تھے، سوربھ کی گردن میں پیچھے سے چھرا گھونپا جس سے وہ زخمی ہوگیا۔ اس کے بعد ملزمین زخمی سوربھ کو گنے کے کھیت میں لے گئے، جہاں انہوں نے اس پر چھریوں کے وار کرکے اسے گولی مار دی۔

سوربھ کے والد کنورپال سنگھ، جو ککرولی علاقے کے کھیڈی فیروز آباد کے رہنے والے ہیں، نے واقعہ کے اگلے دن 2 نومبر کو ککرولی پولیس اسٹیشن میں قتل کا کیس درج کرایا تھا۔ ملزمین کی گرفتاری کے لیے متعدد ٹیمیں تعینات کر دی گئیں۔

سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) سنجے ورما نے بتایا کہ پانچ ملزمین کو دو الگ الگ انکاؤنٹر میں گولی مار کر گرفتار کیا گیا۔ ان میں مہربان عرف ویر سنگھ، انشول، دانش، ونش اور عالیشان شامل ہیں، سبھی کھیڑی، فیروز آباد کے رہنے والے ہیں۔

ملزمین کے دو دیگر ساتھیوں پون ساکن کھیڑی، فیروز آباد اور اکشے ساکن ہری پورم کوکرا کو بھی الگ الگ گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے ملزمین سے 5 پستول اور واردات میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل برآمد کر لی۔ ایس ایس پی نے کیس حل کرنے والی ٹیم کے لیے انعام کا اعلان کیا تھا۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے

کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

