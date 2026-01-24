فرید آباد: پچاس تک گنتی نہیں لکھ پائی چار سالہ بیٹی، ظالم باپ نے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا
بیوی نے پولیس کو واقعے کی اطلاع دی جس کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔
Published : January 24, 2026 at 1:27 PM IST
فرید آباد: فرید آباد میں باپ نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دیں۔ اس نے گنتی نہ لکھ پانے کی وجہ سے اپنی چار سالہ بیٹی کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے ملزم باپ کو گرفتار کر لیا۔ فی الحال پولیس مزید کارروائی میں مصروف ہے۔
پچاس تک گنتی نہ لکھ پانے پر ظلم کی انتہا
یہ واقعہ 21 جنوری کو پیش آیا جس کی جانکاری پولیس نے جمعہ کی شام کو دی۔ پولیس ترجمان یشپال سنگھ نے میڈیا کو بتایا کہ "31 سالہ کرشنا جیسوال اصل میں اتر پردیش کا رہنے والا ہے۔ وہ اس وقت اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ فرید آباد کے سیکٹر 58 میں کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔ یہ جوڑا ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہے۔ بیوی دن میں کام کرتی ہے، جب کہ شوہر رات کو کام کرتا ہے۔
دن کے وقت شوہر نے گھر میں رہ کر بچوں کی دیکھ بھال کرتا اور بچوں کو پڑھاتا تھا۔ اسی بیچ دو جنوری باپ نے اپنی چار سال کی معصوم بیٹی کو 50 تک گنتی لکھنے کے لیے کہا۔ جب نہ لکھ پائی تو اس نے بیلن سے مارنا شروع کر دیا، اس دوران بچی کی موت ہو گئی۔
بیٹے نے اپنی ماں کو حقیقت بتائی
پولیس ترجمان نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ "جب اس کی بیوی شام کو گھر واپس آئی تو اس نے بچی کو مردہ پایا۔ وہ بچی کو اسپتال لے گئی، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ اسی دوران کرشنا کے سات سالہ بیٹے نے اپنی ماں کو پوری کہانی بتائی۔ اس نے کہا کہ بیٹے نے بتایا کہ اس کے باپ نے بچی کو 50 تک گننے کے کا کام دیا تھا۔ جب وہ نہیں لکھ سکی تو اس کی پٹائی شروع کر دی، جس کے بعد بچی کی موت ہو گئی۔"
ملزم نے بیوی سے جھوٹ بولا
پولیس ترجمان یشپال سنگھ نے مزید کہا کہ "اپنا جرم چھپانے کے لیے ملزم نے اپنی بیوی کو بتایا کہ بچی سیڑھیوں سے نیچے گر گئی ہے، لیکن جھوٹ زیادہ دیر نہیں چل سکا۔ اس کے بعد بیوی نے پولیس میں شکایت درج کرائی۔ شکایت ملنے پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔"
ملزم باپ کا اعتراف جرم
گرفتاری کے بعد پولیس نے ملزم سے سختی پوچھ گچھ کی۔ دوران تفتیش ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ فرید آباد سیکٹر-58 تھانے کے ایس ایچ او آزاد سنگھ نے کہا کہ "جیسے ہی کیس کی اطلاع ملی، پولیس نے تیزی سے کام کیا، تفتیش میں پتہ چلا کہ ملزم باپ نے گنتی نہ لکھ پانے پر لڑکی کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں اس کی موت ہوگئی۔ ملزم نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ اسے عدالت میں پیش کیا گیا اور ایک دن کے پولیس ریمانڈ پر لیا گیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔"
پولیس کو فی الحال مکمل تفتیش کے لیے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار ہے۔ رپورٹ موصول ہونے پر پولیس مزید کارروائی کرے گی۔
