فتح پور فاسٹ ٹریک کورٹ نے بہو کو زندہ جلانے والے پانچ ملزمین کو عمر قید کی سزا سنائی، مقدمے کی سماعت پانچ سال تک جاری رہی

یہ معاملہ رام پور موری گاؤں کا ہے۔ سسرال والوں نے شادی شدہ خاتون نوری بانو کو موٹر سائیکل نہ دینے پر جلاکر قتل کردیا۔

fatehpur fast track court sentenced 5 convicts to life imprisonment for burning daughter in law Urdu News
جہیز کیس میں قتل کی سزا (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 18, 2026 at 10:17 AM IST

فتح پور، اترپردیش: جہیز کے مطالبات پورے نہ ہونے پر شادی شدہ خاتون کو جلا کر ہلاک کرنے کے سنسنی خیز معاملے میں ایڈیشنل سیشن جج (فاسٹ ٹریک کورٹ-2) اجے سنگھ اول کی عدالت نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے پانچ ملزمین کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ تقریباً پانچ سال تک چلنے والے مقدمے کے بعد آنے والے اس فیصلے میں شوہر سمیت پانچ ملزمین کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ ہر ملزم پر 15 ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔

یہ مقدمہ 9 دسمبر 2020 کا ہے۔ رام پور موری گاؤں میں، ایک شادی شدہ خاتون نوری بانو کو اس کے سسرال والوں نے جہیز کے طور پر موٹر سائیکل دینے سے انکار کرنے پر آگ لگا دی۔ نازک حالت میں، اسے پہلے فتح پور، پھر کانپور، اور بعد میں لکھنؤ ریفر کیا گیا، جہاں 23 جنوری 2021 کو علاج کے دوران اس کی موت ہوگئی۔ عدالت نے کانپور میں مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کیے گئے نوری کے بیان کو اہم ثبوت سمجھا۔ اس بیان میں نوری نے واضح طور پر اپنے سسرال والوں پر اسے جلانے کا الزام لگایا۔ استغاثہ نے آٹھ گواہ پیش کیے جن کی بنیاد پر عدالت نے تمام ملزمین کو سزا سنائی۔

سرکاری وکیل اجے کمار سنگھ اور رندھیر سنگھ نے استغاثہ کی طرف سے مؤثر طریقے سے بحث کی۔ فریقین کو سننے کے بعد ایڈیشنل سیشن جج (فاسٹ ٹریک کورٹ-2) اجے سنگھ اول کی عدالت نے شوہر محمد رضوان، ساس نورجہاں، بہنوئی عرفان، بہنوئی عشرت جہاں اور گلشن جہاں کو مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی۔ ان پر 15000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ تمام ملزمین پہلے ہی ڈسٹرکٹ جیل میں قید ہیں۔

ان ایکتس کے تحت سزا

  1. دفعہ 304-B ​​(جہیز موت): سب کے لیے عمر قید۔
  2. دفعہ 498-A (ظلم): تین سال قید اور 10,000 روپے جرمانہ۔
  3. جہیز ممانعت ایکٹ کی دفعہ 4: تین سال قید اور 5000 روپے جرمانہ۔

