حیدرآباد میں اکیس سالہ نرس کا مبینہ ریپ کے بعد قتل، بہار سے متعلقہ ملزم گرفتار
حیدرآباد میں ایک نرس کے ریپ کے بعد قتل کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا۔ ملزم کو پھانسی کی سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا۔
Published : August 31, 2026 at 12:19 PM IST
حیدرآباد: رنگا ریڈی ضلع کے پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع ایک نجی اسپتال میں کام کرنے والی 21 سالہ نرس کے دردناک قتل سے علاقے میں شدید تشویش پھیل گئی۔ پولیس کے مطابق، بہار سے تعلق رکھنے والے 40 سالہ ملزم ثناء اللہ خان نے اس جرم کا ارتکاب کیا۔ ملزم کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔
تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کے پہاڑی شریف کے ٹکو گوڈا اسپتال میں بطور نرس کام کرنے والی نوجوان خاتون کے قتل کے معاملے نے ہلچل مچا دی ہے۔ ابتدائی طور پر ایک مشتبہ موت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، لیکن پولیس نے اسے قتل کا معاملہ پایا۔ پولیس نے کئی ٹیموں میں تقسیم کر کے ملزم کی شہر بھر میں تلاشی لی۔ بالآخر چند گھنٹوں میں ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوران تفتیش ملزم نے انکشاف کیا کہ قتل اس نے خود کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تشدد کرنے والے نے پولیس کے سامنے انکشاف کیا کہ اس نے نرس کی موت کے بعد اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق، ملزم کی نظر اپنے گھر کے قریب رہنے والی ایک نوجوان خاتون پر تھی اور اس نے موقع دیکھ کر اس پر حملہ کیا۔ مزاحمت کرنے پر ملزم نے خاتون پر تشدد کیا جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی۔
موقع سے فائدہ اٹھاکر گلا گھونٹ دیا
ملزم اپنے گھر کے قریب رہنے والی ایک نوجوان خاتون پر نظریں جمائے ہوئے تھا اور اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب وہ اکیلی تھی تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی۔ جب اس نے مزاحمت کی تو اس نے اس کا گلا گھونٹ دیا جس سے اس کا دم گھٹنے لگا اور وہ ہلاک ہوگئی۔
پولیس کی تفصیلات
متاثرہ خاتون کا تعلق کوتھاگوڈیم ضلع سے تھا اور وہ گزشتہ سات ماہ سے تکوگوڈا کے ایک اسپتال میں بطور نرس خدمات انجام دے رہی تھیں۔ وہ اسپتال کے قریب ہی اسٹاف کواٹرز میں رہائش پذیر تھیں۔ ملزم ثناء اللہ خان، جو بائیک مکینک کا کام کرتا تھا، کچھ عرصہ قبل ہی دوبارہ شہر منتقل ہوا تھا اور اسی علاقے میں رہ رہا تھا۔ پولیس اس معاملے کے تمام پہلوؤں پر غور کر رہی ہے۔
کئی بار خاتون کے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش
بتایا گیا ہے کہ اس نے کئی بار خاتون کے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ جمعہ کی رات، خاتون اپنی شفٹ ختم کرنے کے بعد اپنے کمرے میں واپس آئی۔ ملزم ثناء اللہ خان جو پہلے ہی نشے میں تھا، نے دیکھا کہ وہ اکیلی ہے۔ وہ آدھی رات کے بعد کمرے کے قریب پہنچا۔ دروازہ بند دیکھا تو وہ کھڑکی سے اندر داخل ہوا۔ اس درمیان سوئی ہوئی عورت شور سن کر جاگ گئی۔
عصمت دری، جب محسوس ہوا کہ وہ مر چکی وہ بھاگ گیا
ثناء اللہ خان کو دیکھ کر وہ چیخ پڑی۔ اس نے اس کا گلا گھونٹ کر اس کی عصمت دری کرنے کی کوشش کی۔ جب اس نے مزاحمت کی تو اس نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ اس کے بعد اس نے اس کی عصمت دری کی جب وہ بے ہوش تھی اور اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ عصمت دری کے بعد جب اسے محسوس ہوا کہ وہ مر چکی ہے تو وہ بھاگ گیا۔
معاملہ اس طرح سامنے آیا
جب نرس ہفتہ کی صبح 9:00 بجے ڈیوٹی پر نہیں پہنچی، تو اسپتال کے ملازمین نے اسے کال کی۔ جب انہیں بغل کے کمرے میں رہنے والے پڑوسیوں کی کال کا بھی کوئی جواب نہیں ملا، تو انہوں نے مہیشورم میں رہنے والی اس کی ماسی (خالہ) کو اس کی اطلاع دی۔
بار بار فون کرنے پر بھی کوئی جواب نہ ملنے سے اس کی ماسی کا بیٹا پریشان ہو گیا۔ آخر کار، دوپہر میں اسپتال کے ملازمین اس کا کمرہ دیکھنے گئے۔ دروازہ بند پا کر وہ کھڑکی کے راستے اندر گئے۔ نرس کو بے جان حالت میں پا کر انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔
ملزم ثناء اللہ خان فرار ہونے کی تیاری میں تھا
شمش آباد (شمس آباد) کے ڈی سی پی راجیش، پہاڑی شریف کے انسپکٹر لکشمی نارائن ریڈی اور 'کلوِز' (Clues) ٹیم نے جائے وقوعہ کا معائنہ کیا۔ لاش کو عثمانیہ اسپتال منتقل کیا گیا۔ پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ خبروں کے مطابق، ملزم ثناء اللہ خان جو فرار ہونے کی تیاری میں تھا، اسے حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
ملزم کو پھانسی کی سزا دینے کا مطالبہ
اتوار کی شام متاثرہ خاتون کے اہل خانہ اور بی جے پی رہنماؤں نے عثمانیہ اسپتال کے مردہ خانے (مورچری) کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مہیشورم حلقے کے بی جے پی انچارج انڈیلا سری رامولو نے مطالبہ کیا کہ ملزم کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ احتجاج کے دوران کچھ وقت کے لیے ماحول کشیدہ رہا۔ پولیس سکیورٹی میں پوسٹ مارٹم کے بعد، پہاڑی شریف پولیس نے نرس کی لاش اس کے اہل خانہ کے حوالے کر دی۔
وزیر سیتکا نے گہرے دکھ کا اظہار کیا
وزیر سیتکا نے اتوار کے روز نرس کے طور پر کام کرنے والی نوجوان خاتون کے قتل پر گہرے دکھ اور حیرانی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے نے انہیں شدید پریشان کر دیا ہے۔ انہوں نے مقامی پولیس حکام سے معاملے کی تفصیلات طلب کیں اور ڈی جی پی سی وی آنند کو فون کر کے کیس کی مکمل اور شفاف تفتیش کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے متاثرہ خاندان کو جلد انصاف فراہم کرنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے پر زور دیا اور حکومت کی جانب سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔