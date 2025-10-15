ہریانہ میں کسانوں کا احتجاج: منی سیکرٹریٹ کے باہر ہنگامہ اور گرفتاریاں
ہریانہ کے کروکشیتر میں دھان کی خریداری میں تاخیر پر احتجاج کرنے والے کسانوں اور انتظامیہ کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچ گئی۔
کروکشیتر : ہریانہ کے کروکشیتر میں کسان کئی دنوں سے دھان کی خریداری میں تاخیر کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ یہ احتجاج منی سیکرٹریٹ کے باہر جاری تھا اور منگل کی شام سے شروع ہوا تھا۔ کسانوں کو دھان کی فروخت میں شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ بدھ کو صورتحال اس وقت بگڑ گئی جب کسان رہنما گرنام سنگھ چڑونی نے مبینہ طور پر ایک ضلعی فوڈ اینڈ سپلائی کنٹرولر کو تھپڑ مار دیا۔ انہیں فوری طور پر کئی دیگر کسانوں کے ساتھ موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔
چڑونی نے الزام لگایا کہ انتظامیہ جان بوجھ کر ان کے دھان کی خریداری میں تاخیر کر رہی ہے اور امتیازی سلوک کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، احتجاج جاری رہے گا۔ انہوں نے ریاست بھر کے کسانوں سے اپیل کی کہ وہ ٹرالیوں میں دھان لے کر کروکشیتر پہنچیں۔ انتظامیہ نے کسانوں سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ دھان کی خریداری کے عمل کو تیز کیا جائے گا۔ حکام نے کسانوں کے مسائل حل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔
اس سے قبل 25 ستمبر کو بھی کسانوں نے دھان کی سست خریداری پر NH 44 کو بلاک کیا تھا۔ شاہ آباد-مارکنڈا میں دو گھنٹے تک جاری رہنے والے اس احتجاج کے بعد انتظامیہ سے مذاکرات ہوئے تھے۔ تاہم، ان مذاکرات سے کوئی ٹھوس حل نہیں نکل سکا تھا۔