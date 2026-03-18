جھارکھنڈ میں جادو ٹونے کے شبہے میں ایک ہی خاندان کے تین افراد کا قتل
یہ واقعہ جھارکھنڈ کے گوڈہ میں پیش آیا جہاں ڈائن بتا کر ایک ہی خاندان کے تین افراد کو قتل کر دیا گیا ہے۔
Published : March 18, 2026 at 7:34 AM IST
گوڈا: جھارکھنڈ کے گوڈا ضلع کے دیو ڈانڈ پولیس اسٹیشن حلقے کے ڈانگا محلے میں منگل کو ایک سنسنی خیز واقعہ پیش آیا۔ جادو ٹونے کے شبہے میں ایک ہی خاندان کے تین افراد کو دھار دار ہتھیاروں سے قتل کر دیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور تفتیش شروع کی۔
پولیس جانچ میں مصروف
گوڈا کے ایس ڈی پی او اشوک پریہ درشی نے بتایا کہ پہلی نظر میں یہ معاملہ جادو ٹونے سے متعلق معلوم ہوتا ہے۔ پولیس تمام پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ واقعے کی سنگینی کے پیش نظر معاملے کی جانچ کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔
مقتولین کی شناخت
پولیس نے مقتولین کی شناخت 50 سالہ درباری مرمو، ان کی 45 سالہ بیوی مکو باسکی اور ان کے 12 سالہ بیٹے جیت نارائن مرمو کے طور پر کی ہے۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے تین مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ پولیس مقتولین کے اہل خانہ اور گاؤں والوں سے بھی پوچھ گچھ کر رہی ہے۔
گاؤں والوں کا سخت کارروائی کا مطالبہ
اس دوران اطلاع ملتے ہی گاؤں والوں کی بھیڑ جائے وقوع پر جمع ہو گئی۔ گاؤں والوں اور اہل خانہ نے ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس نے گاؤں والوں کو قانونی کارروائی کا یقین دلایا ہے۔ وہیں واقعے کے بعد افراد خاندان کا رو رو کر برا حال ہے۔ واردات کے بعد سے گاؤں میں ماتمی سناٹا چھایا ہوا ہے۔
مزید پڑھیں:
