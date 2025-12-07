آخری رسومات کے لیے پیسے نہیں تھے، گھر والوں نے لاش کے ساتھ تین دن گزارے
اہل خانہ پیسے کی کمی کی وجہ سے آخری رسومات ادا کرنے سے قاصر تھے، لہٰذا تین دن تک لاش کو گھر میں رکھے رہے۔
Published : December 7, 2025 at 10:29 AM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد سے ایک افسوس ناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ ایک خاندان پیسوں کی کمی کی وجہ سے لاش کے ساتھ تین دن سے رہ رہے تھے۔ کرائے دار خاندان کے سربراہ کی موت کے بعد لواحقین کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ تابوت خرید سکیں اور آخری رسومات ادا کر سکیں۔ بعد میں معاملہ روشنی میں آنے پر ایک این جی او نے آخری رسومات انجام دیں۔
خاندان کا سربراہ بیماری کی وجہ سے انتقال کر گیا اور خاندان اتنا غریب تھا کہ تابوت خریدنے اور آخری رسومات ادا کرنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس لیے وہ تین دن لاش کو گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ مکان مالک کو واقعہ کا علم ہوا تو اس نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے ایک رضاکار تنظیم کے ذریعے آخری رسومات ادا کرنے کا انتظام کیا۔
یہ واقعہ میڈچل-ملکاجگیری ضلع کے جیدیمیٹلا پولیس اسٹیشن کے حلقے میں پیش آیا۔ انسپکٹر گدام ملیش کے مطابق محبوب نگر ضلع کے 76 سالہ سوامی داس اپنے خاندان کے ساتھ این ایل بی نگر، شاپور نگر میں کرائے پر رہتے تھے۔ اس کی چھوٹی بیٹی خاندان کی کفالت کے لیے ایک نجی اسپتال میں بطور نرس کام کرتی تھی۔ سوامی داس نے بیماری کی وجہ سے تین مہینے پہلے ہی ملازمت چھوڑ دی تھی۔
یہ بھی پڑھیں: بیٹیاں نو روز سے ماں کی لاش کے ساتھ گھر میں بند رہیں، کہانی سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آجائیں گے
ان کی صحت کافی خراب ہو گئی تھی، اور وہ مالی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ دریں اثنا، مکان مالک نے حال ہی میں کرایے کی عدم ادائیگی کی وجہ سے پولیس کو معاملے کی اطلاع دی۔ اسی دوران پیر کو سوامی داس کا اچانک انتقال ہوگیا۔ خاندان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ان کی آخری رسومات کا انتظام کر سکیں۔
لہذا، وہ تین دن تک لاش کے ساتھ گھر میں رہے، اس دوران ارکان خاندان گھر سے باہر نہیں نکلے۔ مالک مکان کو شک ہوا اور اسے جمعرات کو سوامی داس کی موت کا علم ہوا۔ اس نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچی تو لاش گھر میں موجود تھی۔ انہیں فوری طور پر گاندھی اسپتال لے جایا گیا۔ جمعہ کو رضاکار تنظیم ستیہ ہریش چندر فاؤنڈیشن نے آخری رسومات ادا کیں۔ بعد ازاں خاندان کے افراد کو رانی گنج میں ایک این جی او کی نگہداشت میں رکھا گیا ہے۔
مزید پڑھیں:
ماں کی موت سے بے خبر 11 سالہ بچے نے دو دن لاش کے ساتھ گزارا