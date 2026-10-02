کرناٹک ایس آئی آر میں فارم 7 کے ذریعہ جھوٹے اعتراضات دائر کرنے کا معاملہ، ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر نے قانونی کارروائی کا حکم دے دیا
ریاستی الیکشن آفیسرنے ہدایت کی کہ فارم 6، 6A، 7 اور 8 میں جان بوجھ کرغلط معلومات درج کرنے کے معاملے پر کارروائی کی جائے۔
Published : October 2, 2026 at 8:47 AM IST
بنگلورو : 'اسپیشل انٹینسیو ریویژن' (ایس آئی آر) کے دوران 'فارم 7' کے بڑے پیمانے پر استعمال اور غلط استعمال کی مجرمانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار اور ان کی کابینہ کے ساتھیوں کے احتجاج کے کچھ ہی گھنٹوں بعد، ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر وی انبوکمار نے ریاست بھر کے انتخابی حکام کو ہدایت دی کہ وہ ان درخواست دہندگان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کریں جنہوں نے جان بوجھ کر جھوٹے دعوے یا اعتراضات دائر کیے ہیں۔
ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر کی جانب سے یہ ہدایت جمعرات، یکم اکتوبر کو ضلعی الیکشن افسران، ڈپٹی کمشنرز، بنگلورو کے انتخابی حکام اور تمام 224 اسمبلی حلقوں کے الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز (ای آر اوز) کو جاری کی گئی۔
بڑے پیمانے پر دائر 'فارم 7' کی جانچ پڑتال
چیف الیکٹورل آفیسر وی انبوکمار کے مطابق، دفتر کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز (ای آر اوز) کو 'فارم 7' کی بڑی تعداد میں درخواستیں موصول ہوئی ہیں اور ان میں سے کچھ درخواستوں کی صداقت پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ انبوکمار نے ہدایت نامے میں کہا کہ یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ای آر اوز کے پاس فارم 7 کی درخواستوں کی ایک بڑی تعداد جمع کرائی جا رہی ہے اور ایسے الزامات ہیں کہ یہ فارمز اصلی نہیں ہیں۔
وی انبوکمار نے تمام الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز کو حکم دیا کہ وہ ان درخواست دہندگان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں جنہوں نے فارم 6، 6A، 7 یا 8 میں جان بوجھ کر جھوٹے بیانات یا اعلانات کیے ہیں۔ ایسی کارروائی 'ری پریزنٹیشن آف دی پیپل ایکٹ (عوامی نمائندگی ایکٹ) 1950' کی دفعہ 31 کے تحت کی جائے گی۔ تاہم، وی انبوکمار نے واضح کیا کہ کوئی بھی قانونی کارروائی کرنے سے پہلے 'رجسٹریشن آف الیکٹرز رولز (ووٹرز کی رجسٹریشن کے قواعد) 1960' کے قاعدہ 20 کے تحت تحقیقات لازمی طور پر کی جانی چاہیے۔
یہ ہدایت وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار کی شکایت کے بعد جاری کی گئی ہے، جنہوں نے 'فارم 7' کی بڑی تعداد میں مبینہ درخواستیں دائر کیے جانے کے معاملے پر ایف آئی آر کے اندراج اور مقررہ مدت میں تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ وزیراعلیٰ اور ان کے ساتھیوں نے انتخابی دفتر کے باہر احتجاج کیا اور ان مبینہ بے ضابطگیوں کے حوالے سے کارروائی کا مطالبہ کیا۔
یہ بھی پڑھیں: