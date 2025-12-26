سنگاپور فیک نوکری اسکینڈل: ایک دھوکہ باز نے پانچ سو لوگوں کو دیا دھوکہ، کئی لوگوں سے لی بڑی رقم
اڈیشہ کے گنجم ضلع میں پولیس نے سنگاپور میں نوکریوں کی آڑ میں لوگوں سے دھوکہ دہی کے الزام میں ٹھگی کو گرفتار کیا ہے۔
Published : December 26, 2025 at 11:11 AM IST
برہم پور (اڈیشہ): اڈیشہ کے گنجم ضلع میں ایک 45 سالہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے جمعرات کو بتایا کہ اس پر سنگاپور میں تقریباً 500 لوگوں کو ملازمتیں دینے کا وعدہ کرکے دھوکہ دینے کا الزام ہے۔ ملزم کی شناخت ہل پٹنہ کے سبرت کمار پالو کے طور پر ہوئی ہے۔
ملزمین کو بدھ کے روز برہم پور صدر پولیس اسٹیشن میں ان کے خلاف درج ایف آئی آر کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے کہا کہ انہوں نے دو موبائل فون، ہوائی ٹکٹوں کی فوٹو کاپیاں، سنگاپور کے لیے کمپیوٹر سے تیار کردہ ورک پرمٹ، چنئی کے ایک تشخیصی مرکز سے ہیلتھ چیک اپ سرٹیفکیٹ کی فوٹو کاپیاں اور ایک شپنگ کمپنی سے کمپیوٹر سے تیار کردہ جعلی تقرری خطوط برآمد کیے ہیں۔
جاب کنسلٹنسی اینڈ ٹریننگ سنٹر شروع کیا
پولس نے یہ بھی دریافت کیا کہ پالو نے ایک اور شخص کے ساتھ مل کر بھابنی پور میں ایک جاب کنسلٹنسی اور ٹریننگ سنٹر شروع کیا تھا اور اس کی تشہیر پوسٹروں، بینروں اور کتابچوں کے ذریعے نوکری کے درخواست دہندگان کو سنگاپور میں اچھی نوکریوں اور انٹرویو کے وعدے کے ساتھ کر رہی تھی۔
تقریباً 500 لوگوں کو دھوکہ دیا
پولیس نے اطلاع دی کہ ملزم نے تقریباً 500 لوگوں سے دھوکہ دہی کی، ہر ایک سے 30,000 روپے لیے۔ برہم پور کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سراوانا ویوک ایم نے کہا کہ انہیں معلوم ہوا کہ پالو دھوکہ دہی کے تین دیگر معاملات میں بھی ملوث تھا، جن میں سے ایک آندھرا پردیش کے وجے نگرم دیہی پولیس اسٹیشن میں 6 مارچ 2024 کو درج کیا گیا تھا۔
دو کیس برہم پور ٹاؤن، کندھمال کے تکابلی پولیس اسٹیشن میں درج
انہوں نے کہا کہ باقی دو کیس اگست 2009 میں برہم پور ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں اور جولائی 2017 میں کندھمال کے تکابلی پولیس اسٹیشن میں درج کیے گئے تھے۔