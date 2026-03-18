گجرات میں ملاوٹی دودھ بنانے والی فیکٹری بے نقاب، کمیکل اور ہزاروں لیٹر مضر صحت دودھ ضبط
Published : March 18, 2026 at 3:01 PM IST
گر سومناتھ : گجرات کے گر سومناتھ ضلع میں عوامی صحت کے لیے سنگین خطرہ بننے والی ملاوٹی دودھ تیار کرنے کی ایک غیر قانونی فیکٹری کا پردہ فاش کر دیا گیا ہے۔ اسپیشل آپریشنز گروپ نے تالالا تعلقہ کے گنڈرن گاؤں کے قریب پریم نگر نیس علاقے میں چھاپہ مار کر اس گھناؤنے دھندے کو بے نقاب کیا۔
کارروائی کے دوران پولیس نے روی کلا بھائی کرماتا نامی شخص کو حراست میں لیا، جو مبینہ طور پر ملاوٹی دودھ کی تیاری اور سپلائی میں ملوث تھا۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزم مختلف علاقوں میں بڑی مقدار میں مضر صحت دودھ فروخت کر رہا تھا۔
چھاپے کے دوران حکام نے بڑی مقدار میں خطرناک اور غیر معیاری اشیاء برآمد کیں، جن میں پام آئل، مالٹوڈیکسٹرن (اسٹارچ پاؤڈر) اور یوریا شامل ہیں، جو ملاوٹی دودھ بنانے میں استعمال ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ تقریباً 3,120 کلوگرام تیار شدہ ملاوٹی دودھ، دودھ بنانے کا پاؤڈر، امول ملک پاؤڈر اور گیس سلنڈر بھی ضبط کیے گئے۔
پولیس کے مطابق ضبط شدہ سامان کی مجموعی مالیت تقریباً 4.45 لاکھ روپے ہے۔ دورانِ تفتیش ملزم نے انکشاف کیا کہ وہ روزانہ صبح اور شام تقریباً تین تین ہزار لیٹر ملاوٹی دودھ مختلف علاقوں میں سپلائی کرتا تھا۔
ضلع پولیس سپرنٹنڈنٹ جے دیپ سنگھ جڈیجا نے کہا کہ عوامی صحت سے کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پولیس اس بات کی بھی تحقیقات کر رہی ہے کہ خام مال کہاں سے آ رہا تھا اور اس غیر قانونی نیٹ ورک میں کون کون شامل ہے۔