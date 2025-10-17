ETV Bharat / state

گجرات کیڈر کے آئی اے ایس افسر کا بھیس، دیڑھ سو لوگوں کو بنایا بیوقوف، اسی کروڑ روپے کا کیا فراڈ، ماسٹر مائنڈ گرفتار

سی آئی ڈی انسپکٹر رمیش چندر تیواری نے بتایا کہ اس ریکیٹ کا پردہ فاش ایڈووکیٹ آشوتوش مشرا نے اسٹنگ آپریشن کے ذریعے کیا۔

پولیس نے ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کر لیا (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 17, 2025 at 11:37 AM IST

لکھنؤ: سی آئی ڈی اور چنہٹ پولیس کی مشترکہ ٹیم نے دھوکہ دہی کے ایک گروہ کا پردہ فاش کیا ہے۔ گینگ لیڈر ڈاکٹر وویک مشرا عرف وویک آنند مشرا کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس چالاک دھوکہ باز نے گجرات کیڈر کے فرضی آئی اے ایس/آئی پی ایس افسر کا روپ دھار کر تقریباً 150 لوگوں کو ملازمت فراہم کرنے کے نام پر تقریباً 80 کروڑ روپے کا دھوکہ دیا۔

پولیس کے مطابق، گرفتار دھوکہ باز ڈاکٹر وویک مشرا، جو اصل میں بوکارو، جھارکھنڈ کا رہنے والا ہے، نے دھوکہ دہی کا ایک بڑا نیٹ ورک قائم کیا تھا۔ اس نے نہ صرف لوگوں کو نوکری کے جھوٹے وعدوں سے دھوکہ دیا بلکہ گجرات حکومت میں ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) اور ایک اور پبلک ریلیشن آفیسر (پی آر او) کے طور پر دو نوجوانوں کو فرضی تقرری خط بھی جاری کیا۔

ایڈووکیٹ نے اسٹنگ آپریشن کیا

سی آئی ڈی انسپکٹر رمیش چندر تیواری نے بتایا کہ اس ریکٹ کا پردہ فاش ایڈووکیٹ آشوتوش مشرا نے اسٹنگ آپریشن کے ذریعے کیا۔ اس کے بعد 2019 میں چنہٹ پولیس اسٹیشن میں ایک کیس درج کیا گیا تھا۔ آشوتوش مشرا نے وویک سے جون 2018 میں رائے بریلی روڈ پر واقع ایک ہوٹل میں ملاقات کی تھی۔

دو بہنیں آئی پی ایس افسر

وویک نے 2014 بیچ کا آئی اے ایس افسر ہونے کا دعویٰ کیا۔ وہ وقار کے ساتھ چلتا تھا۔ اس کی گاڑی پر لائٹ اور بتیاں لگے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ ایک آئی اے ایس افسر کے نام کے ساتھ فیس بک پروفائل بھی رکھتا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس کی دو بہنیں ہیں، ندھی مشرا اور ودھی مشرا، جو آئی پی ایس افسر ہیں۔ تحقیقات سے یہ بات جھوٹی نکلی۔

متعدد ریاستوں میں پھیلا ہوا نیٹ ورک

انسپکٹر رمیش چندر تیواری نے بتایا کہ ڈاکٹر وویک مشرا کا نیٹ ورک صرف اتر پردیش تک محدود نہیں تھا۔ اس نے بہار، دہلی، جھارکھنڈ، گجرات اور کئی دیگر ریاستوں میں لوگوں کو دھوکہ دیا۔ پولیس اب اس گروہ میں شامل دیگر دھوکہ بازوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہی ہے۔ انہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔

پولس تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ وویک نے خواتین کو دھوکہ دینے کے علاوہ کئی لڑکیوں کو شادی کا لالچ دے کر ان کا جسمانی استحصال بھی کیا۔ پولیس اس سلسلے میں شواہد اکٹھے کر کے ضروری قانونی کارروائی کر رہی ہے۔

