علی گڑھ میں جعلی گھی بنانے والی فیکٹری کا پردہ فاش، دو کوئنٹل سے زائد ملاوٹ شدہ گھی برآمد، باپ بیٹے کے خلاف مقدمہ درج
فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے ایس کے ایم ٹریڈرز پر چھاپہ مارا جو فوڈ بزنس مین شیوم مہیشوری کی ملکیت ہے۔
Published : December 22, 2025 at 7:38 AM IST
علی گڑھ، اتر پردیش: فوڈ سیفٹی اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ نے بازار میں کھلے عام فروخت ہونے والے ملاوٹ شدہ اور جعلی گھی کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے۔ اتوار کو ایف ایس ڈی اے کی ٹیم نے گنگیری ٹاؤن میں کام کرنے والی ایک فیکٹری پر چھاپہ مارا اور جعلی گھی بنانے کے پورے ریکیٹ کو بے نقاب کیا۔ ٹیم نے دو کوئنٹل سے زیادہ پیک شدہ اور ڈھیلا ملاوٹ شدہ گھی، سبزیوں کا تیل، کرنل پام آئل، موم جیسا نامعلوم کیمیکل اور ایک خوشبو کا جوہر برآمد کیا۔ جائے وقوعہ سے مجموعی طور پر آٹھ نمونے ٹیسٹ کے لیے لیے گئے تھے اور فیکٹری چلانے والے باپ بیٹے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
فوڈ سیفٹی آفیسرز تریبھون نارائن، پرویش کمار سنگھ اور اشیش گنگوار پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی گئی جس کی قیادت فوڈ سیفٹی کے اسسٹنٹ کمشنر اجے کمار جیسوال نے کی۔ پولیس کے ساتھ ٹیم اتوار کو گنگیری میں فوڈ بزنس مین شیوم مہیشوری کی ملکیت والی فیکٹری ایس کے ایم ٹریڈرز پہنچی۔ تحقیقات کے دوران جعلی دیسی گھی کی بڑے پیمانے پر پیداوار کے شواہد سامنے آئے۔
چھاپے کے دوران ڈیری دودھ برانڈ گھی کے ایک کلو گرام کے 26 ٹیٹرا پیکس، ایس کے ایم امرت پریمیم کوالٹی گھی کے 95 ایک کلو پیکٹ اور ڈیری دودھ گھی کے 11 500 گرام پیکٹ برآمد ہوئے۔ پیک شدہ گھی کے کل 132 پیکٹ ضبط کئے گئے۔ مزید برآں، 23 لیٹر دانا کا تیل، پانچ کلو گرام نامعلوم موم جیسا کیمیکل، پانچ کلو خوردنی تیل اور ایک دیگچی میں تیار ہونے والا تقریباً 60 کلو گرام گھی بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ تمام پیکیجنگ میٹریل بھی برآمد کر لیے گئے۔
موقع پر جمع کیے گئے آٹھ نمونوں میں 500 گرام خالص دیسی گھی ڈیری دودھ، ایک کلو خالص دیسی گھی ڈیری دودھ، موم جیسا مادہ، ریفائنڈ پام آئل، لوز گھی، سبزیوں کا تیل اور ایسنس شامل تھے۔ تمام نمونے سیل کر کے فوڈ لیبارٹری بھجوائے جا رہے ہیں۔ ایف ایس ڈی اے کے اسسٹنٹ کمشنر اجے کمار جیسوال نے کہا کہ تحقیقاتی رپورٹ ملنے کے بعد فوڈ سیفٹی اینڈ سٹینڈرڈز ایکٹ کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔ فوڈ ڈیلر شیلیش کمار اور ان کے بیٹے شیوم مہیشوری کے خلاف فوڈ سیفٹی اینڈ سٹینڈرڈز ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔