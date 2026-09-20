بہار میں جعلی آدھار کارڈ بنانے والے بین ریاستی گروہ کا پردہ فاش، مغربی بنگال سے مرکزی ملزم گرفتار
تفتیش میں پتہ چلاکہ ملزم سوپن ادھیکاری مبینہ طور پر گروہ کے ارکان کو ’آدھار انرولمنٹ کلائنٹ سافٹ ویئر‘ فراہم کرنے میں مدد کرتا تھا۔
Published : September 20, 2026 at 6:43 PM IST
کشن گنج : بہار کے کشن گنج ضلع میں پولیس نے جعلی آدھار کارڈ اور دیگر فرضی دستاویزات تیار کرنے والے ایک مبینہ بین ریاستی گروہ کا پردہ فاش کرتے ہوئے اس کے مرکزی ملزم کو مغربی بنگال سے گرفتار کرلیا ہے۔ پولیس کے مطابق اس معاملے میں اب تک چار افراد کو گرفتار کیا جاچکا ہے، جبکہ گروہ سے وابستہ دیگر مشتبہ افراد کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپہ ماری جاری ہے۔
پولیس نے بتایا کہ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کی جانب سے تشکیل دی گئی خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) نے تیدھا گچھ پولیس اسٹیشن میں درج مقدمے کی تحقیقات کے دوران اہم شواہد حاصل کیے، جس کے بعد کارروائی کا دائرہ بہار سے باہر تک پھیلایا گیا۔ پولیس کے مطابق انسانی ذرائع اور تکنیکی معلومات کی بنیاد پر ایس آئی ٹی نے مغربی بنگال کے پوربا بردوان ضلع کے رائنا پولیس اسٹیشن کے علاقے میں کارروائی کی۔
چھاپے کے دوران 24 سالہ سوپن مے ادھیکاری کو گرفتار کیا گیا، جو رائنا کے نرائن پور کا رہنے والا بتایا گیا ہے۔ پولیس نے اس کے قبضے سے ایک موبائل فون بھی برآمد کیا۔ تحقیقات کے دوران پولیس کو مبینہ طور پر معلوم ہوا کہ ملزمان جعلی سرٹیفکیٹس تیار کرتے تھے اور انہی جعلی دستاویزات کی بنیاد پر غیر قانونی طور پر آدھار کارڈ اور دیگر دستاویزات تیار کیے جاتے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ اس کیس میں اس سے قبل 2 اپریل کو گروہ کے ایک اہم سرغنہ کو گرفتار کیا گیا تھا۔
ایف آئی آر کی مزید تحقیقات کے دوران ایسے شواہد سامنے آئے جن سے معلوم ہوا کہ مبینہ گروہ کے تار مغربی بنگال اور اتر پردیش تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پولیس نے تحقیقات کو بین ریاستی سطح پر وسعت دی اور دیگر ممکنہ ملزمان اور سہولت کاروں کی نشاندہی شروع کردی۔ پولیس کے مطابق تفتیش کے دوران یہ بھی سامنے آیا کہ گرفتار ملزم سوپن مے ادھیکاری مبینہ طور پر گروہ کے ارکان کو ’آدھار انرولمنٹ کلائنٹ سافٹ ویئر‘ فراہم کرنے میں مدد کرتا تھا۔ پولیس کا الزام ہے کہ یہی سافٹ ویئر کشن گنج کے بعض دکانداروں تک غیر قانونی طریقے سے پہنچایا جارہا تھا۔
تحقیقات کے مطابق گروہ پہلے جعلی سرٹیفکیٹس اور دیگر دستاویزات تیار کرتا تھا، جس کے بعد ان دستاویزات کو استعمال کرتے ہوئے آدھار کارڈ بنانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ کشن گنج پولیس نے اپریل میں ایک کارروائی کے دوران ایک مبینہ ملزم کے قبضے سے بڑی تعداد میں جعلی دستاویزات اور آدھار سے متعلق آلات بھی برآمد کیے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس کارروائی میں مختلف جعلی سرٹیفکیٹس، شناختی دستاویزات، کمپیوٹر آلات، اسکینر اور دیگر مواد ضبط کیا گیا تھا۔
کشن گنج پولیس کے مطابق اس کیس میں اب تک چار افراد کو گرفتار کیا جاچکا ہے۔ ملزمان سے پوچھ گچھ اور تفتیش کے دوران حاصل ہونے والے شواہد کی بنیاد پر گروہ کے مبینہ بین ریاستی نیٹ ورک کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دیگر مطلوبہ افراد کی گرفتاری کے لیے مسلسل چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔ گرفتار ملزم کو عدالت میں پیش کیے جانے کے بعد عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔
اس کارروائی میں ایس ڈی پی او۔ 2 منوج کمار سنگھ، پولیس انسپکٹر امیش کمار، ڈسٹرکٹ انٹیلی جنس یونٹ کے انچارج محمد مشتاق اور ٹھاکر گنج پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او دلشاد خان سمیت دیگر پولیس اہلکاروں نے حصہ لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد جعلی آدھار کارڈ تیار کرنے والے مبینہ نیٹ ورک میں شامل دیگر افراد کے کردار کا بھی تعین کیا جائے گا۔
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کشن گنج پولیس کا کہنا ہے کہ موجودہ تحقیقات کا مقصد مبینہ نیٹ ورک کے تمام ارکان تک پہنچنا اور جعلی دستاویزات کی تیاری اور فراہمی کے پورے سلسلے کا سراغ لگانا ہے۔ پولیس نے واضح کیا ہے کہ اب تک سامنے آنے والے شواہد کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جارہی ہے اور گرفتار ملزمان سے پوچھ گچھ کے بعد مزید نام سامنے آسکتے ہیں۔