خاتون نے عاشق کیلئے شوہر سے علیحدگی اختیار کی تھی، عاشق نے گلا گھونٹ کر گنے کے کھیت میں دفن کردیا
شادی کا مطالبہ کرنے پر فیصل انصاری نے بجنور کے جنگلات میں ثنا کو قتل کر دیا۔
Published : June 13, 2026 at 4:45 PM IST
بجنور: ممبئی کی ایک نرس ثنا اور بجنور کے رہنے والے فیصل انصاری کے درمیان محبت کی کہانی کے اتنے المناک انجام کا شاید ہی کسی نے تصور کیا ہو۔ ثنا نے فیصل انصاری پر بھروسہ کرتے ہوئے شوہر سے علیحدگی اختیار کی تھی ور اس کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کا خواب دیکھ کر بجنور میں گاؤں چلی گئی تھی۔ پھر چند دن بعد اس کی لاش گنے کے کھیت میں دبی ہوئی ملی۔
سی او صدر ابھے پانڈے کے مطابق یہ واقعہ بجنور ضلع کے منداور تھانہ علاقہ میں پیش آیا۔ پولیس کی تحقیقات میں پتہ چلا کہ ممبئی کی 35 سالہ نرس ثنا اور بجنور کے سیف پور کھدر گاؤں کے رہنے والے فیصل انصاری کے درمیان کچھ عرصے سے رومانوی تعلقات تھے۔ دونوں کی ملاقات ممبئی میں ہوئی تھی، جہاں فیصل ایک سیلون میں کام کرتا تھا اور ثنا ایک اسپتال میں بطور نرس ملازم تھی۔
ثناء رشتے کو لے کر سنجیدہ تھی۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے عاشق کے ساتھ زندگی گزارنے کی امید میں اپنے شوہر سے طلاق لے لی تھی۔ اسے یقین تھا کہ فیصل اس سے شادی کرے گا اور وہ اپنی زندگی ایک ساتھ گزاریں گے، لیکن حالات آہستہ آہستہ بدلتے گئے اور فیصل نے شادی کے امکان سے خود کو دور کرنا شروع کر دیا۔
فیصل عید کے لیے بجنور میں اپنے آبائی گاؤں آیا تھا۔ اسی دوران 29 مئی کو ثنا بھی ممبئی سے بجنور پہنچی۔ پولیس کے مطابق اس نے فیصل سے شادی اور ساتھ رہنے کے بارے میں بات کی جس سے دونوں کے درمیان جھگڑا ہوگیا۔
بتایا گیا کہ بحث کے بعد فیصل ثنا کو موٹر سائیکل پر فتح پور سبھا چند کے جنگلاتی علاقے میں لے گیا۔ وہاں ایک ویران جگہ پر اس نے اس کا گلا دبا کر قتل کردیا۔ جرم چھپانے کے لیے اس نے لاش کو گنے کے کھیت میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہ ممبئی واپس آیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
ثنا کے گھر والوں کی پریشانی اس وقت بڑھ گئی جب وہ کئی دنوں تک اس سے رابطہ نہ کر سکے۔ 2 جون کو اس کے رشتہ داروں نے ممبئی میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔ تفتیش کے دوران پولیس نے ثناء کی سرگرمیوں اور رابطوں کی تفصیلات کی بنیاد پر فیصل پر شک کرنا شروع کیا۔ پولیس نے فیصل کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی تو سارا معاملہ سامنے آگیا۔
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ملزم کی فراہم کردہ معلومات پر کارروائی کرتے ہوئے ممبئی پولیس جمعہ کو بجنور پہنچی۔ مقامی پولیس کی موجودگی میں کھیت میں کھدائی کا کام کیا گیا اور رات دیر گئے خاتون کی لاش برآمد ہوئی۔ لاش، جو تقریباً دو ہفتوں سے وہاں تھی، گللی سڑی حالت میں تھی، جس کی وجہ سے شناخت اور تفتیش کا عمل مشکل تھا۔
لاش ملنے سے علاقہ میں سنسنی پھیل گئی۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ مزید قانونی کارروائی جاری ہے، اور قتل سے متعلق تمام پہلوؤں سے تفتیش کی جارہی ہے۔ فی الحال، پولیس مکمل تفتیش کر رہی ہے اور ملزم سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔