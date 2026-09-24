جودھ پور آتشزدگی: برن یونٹ میں تیرہ فائر فائٹرز کا علاج جاری، تین وینٹی لیٹر پر، کلیکٹر نے خود سنبھالی مانیٹرنگ
جھلسے ہوئے فائر فائٹرز (عملہ فائر بریگیڈ) کو فائر ٹینڈر اور وہاں کھڑی ایک پک اپ گاڑی میں ڈال کر ایمز (AIIMS) لایا گیا تھا۔
Published : September 24, 2026 at 12:01 PM IST
جودھ پور، راجستھان: باسنی تھانہ علاقے میں واقع ایک کیمیکل فیکٹری میں بدھ کے روز خوفناک آگ لگ گئی۔ اس دوران فیکٹری میں رکھا کیمیکل کا ایک ٹینک اچانک دھماکے سے پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں فائر بریگیڈ کے ایک درجن سے زائد ملازمین جھلس گئے۔ انہیں علاج کے لیے پہلے ایمز لایا گیا، جہاں سے بعد میں مہاتما گاندھی اسپتال کے برن یونٹ میں منتقل کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 8 فائر فائٹرز 50 فیصد سے زیادہ جھلس چکے ہیں۔
باسنی انڈسٹریل ایریا میں واقع کیمیکل فیکٹری میں آگ بجھانے کے دوران جھلسنے والے 14 فائر فائٹرز کا علاج مہاتما گاندھی اسپتال (MGH) میں جاری ہے۔ اسپتال کے سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر فتح سنگھ بھاٹی نے بتایا کہ حادثے میں شدید جھلسنے والے تین فائر فائٹرز پریتیش، پردیپ اور سریندر کی نازک حالت کو دیکھتے ہوئے انہیں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا ہے۔ دوسری طرف، چار دیگر زخمیوں کو آکسیجن سپورٹ پر رکھا گیا ہے، جب کہ ایک ملازم ابتدائی طبی امداد کے بعد گھر لوٹ چکا ہے۔
#WATCH | Jodhpur | Fire broke out at a chemical factory | District Collector and District Magistrate of Jodhpur, Alok Ranjan, says, "The Municipal Commissioner informed us that a fire broke out at a chemical factory in the Basni Industrial Area in the evening, and Municipal… pic.twitter.com/Yp7rtKaC7j— ANI (@ANI) September 24, 2026
جھلسنے والے جانبازوں کے نام اس طرح ہیں
اسپتال انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ میڈیکل رپورٹ (برننگ اسٹیٹس) کے مطابق، جھلسنے والے دیگر جانبازوں میں اویناش ہنس (60-65 فیصد)، پرکاش (60-65 فیصد)، جوگارام (50-60 فیصد)، پریم تمبولی (50-60 فیصد) اور آصف (40-50 فیصد) زیرِ علاج ہیں۔ اس کے علاوہ ونے پروہت (20 فیصد)، سمت (20 فیصد)، محمد حنیف (15-20 فیصد)، کنال (15 فیصد)، درگیش (15 فیصد) اور پروین شرما (10-15 فیصد) کا بھی برن وارڈ میں علاج جاری ہے، جن کی حالت پر ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔
जोधपुर स्थित केमिकल फैक्टरी में आगजनी की घटना अत्यंत दुःखद है।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) September 23, 2026
अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने तथा घायलों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने एवं सभी की सकुशलता की कामना करता हूँ।
کیمیکل کے ڈرم میں اچانک زوردار دھماکہ
پولیس کمشنر انشومان بھومیا کے مطابق، آگ بجھانے کے دوران کیمیکل کے ڈرم میں اچانک زوردار دھماکہ ہوا، جس کی زد میں آنے سے میونسپل کارپوریشن کے 14 فائر فائٹرز جھلس گئے۔ حادثے میں زخمی ہونے والے 13 فائر فائٹرز کا علاج مہاتما گاندھی اسپتال کے برن یونٹ میں چل رہا ہے، جہاں ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم مسلسل ان کی نگرانی کر رہی ہے۔ ان میں سے 8 ملازمین کی حالت اب بھی تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ حادثے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ضلع کلیکٹر آلوک رنجن اور میونسپل کارپوریشن کمشنر راہل جین نے دیر رات تک اسپتال میں رہ کر مانیٹرنگ کی اور زخمیوں کے بہترین علاج کے لیے ضروری ہدایات جاری کیں۔
जोधपुर में केमिकल फैक्टरी में लगी भीषण आग की घटना बेहद चिंताजनक है। आग पर काबू पाने के दौरान फायर ब्रिगेड के 13 जांबाज कर्मचारी झुलस गए।— Madan Rathore (@madanrrathore) September 23, 2026
ईश्वर से सभी घायल कर्मचारियों के शीघ्र स्वस्थ एवं सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं।
بہترین علاج کے انتظامات کرنے کی ہدایات جاری
واقعے کی اطلاع ملتے ہی جودھ پور کے کلیکٹر آلوک رنجن، پولیس کمشنر انشومان بھومیا، میونسپل کارپوریشن کمشنر راہل جین سمیت تمام اعلیٰ حکام اسپتال پہنچ گئے۔ انتظامیہ نے تمام جھلسے ہوئے فائر فائٹرز کے بہترین علاج کے انتظامات کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر بی ایس جودھا بھی اسپتال پہنچ گئے۔ ضلع کلیکٹر آلوک رنجن نے بتایا کہ تمام فائر فائٹرز کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ایمز (AIIMS) سے مہاتما گاندھی اسپتال کے برن یونٹ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کمشنر انشومان بھومیا نے بتایا کہ دھماکے (ایکسپلوژن) کی وجہ سے لوگ جھلسے ہیں؛ 8 ملازمین 50 فیصد سے زیادہ جھلس چکے ہیں جن کے لیے الگ سے ایک 'برن آئی سی یو' (Burn ICU) قائم کیا گیا ہے اور تمام کا برننگ چارٹ تیار کیا جا رہا ہے۔
जोधपुर में एक केमिकल फैक्टरी में आग लगने की घटना बेहद चिंताजनक है। जानकारी मिली है कि आग पर काबू करने के प्रयास में फायर ब्रिगेड के 13 निडर कर्मचारी झुलस गए हैं। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) September 23, 2026
وزیر اعلیٰ (CM) نے حادثے پر دکھ کا اظہار کیا
جودھ پور میں واقع ایک کیمیکل فیکٹری میں آگ لگنے کے اس بھیانک حادثے کے بعد وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما سمیت کئی رہنماؤں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ جودھ پور کے باسنی انڈسٹریل ایریا کی کیمیکل فیکٹری میں لگی خوفناک آگ پر وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما نے شدید رنج و ملال ظاہر کیا ہے۔ آگ بجھانے کے دوران کیمیکل کے ڈرم میں ہونے والے دھماکے سے 14 فائر فائٹرز کے جھلسنے کی خبر کو انہوں نے بے حد تکلیف دہ قرار دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مقامی انتظامیہ اور اعلیٰ حکام کو فوری طور پر امدادی اور بچاؤ کے کاموں میں تیزی لانے اور تمام زخمی فائر فائٹرز کو ہر ممکن بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی سخت ہدایات جاری کی ہیں۔
जोधपुर में एक केमिकल फैक्टरी में लगी भीषण आग पर काबू पाने के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना कर्तव्य निभा रहे फायर ब्रिगेड के 13 साहसी कर्मचारियों के झुलसने की खबर अत्यंत पीड़ादायक है।— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) September 23, 2026
ईश्वर से सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ l
سی ایم شرما نے خدا سے تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی اور خیریت کی دعا کی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے بھی اس واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اس دردناک حادثے پر مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت، رکن پارلیمنٹ (MP) ہنومان بینی وال اور اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ٹیکارام جولی نے بھی رنج کا اظہار کیا ہے۔
جودھ پور کیمیکل فیکٹری آتشزدگی پر ضلع کلیکٹر کا بیان
جودھ پور کے ضلع کلیکٹر اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ آلوک رنجن نے بتایا کہ شام کے وقت باسنی انڈسٹریل ایریا میں واقع ایک کیمیکل فیکٹری میں آگ لگنے کی اطلاع ملی تھی۔ میونسپل کارپوریشن کمشنر نے اس کی معلومات دی، جس کے بعد کارپوریشن کی ٹیمیں آگ بجھانے کے لیے موقع پر پہنچیں۔ آگ پر قابو پانے کی کوشش کے دوران اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق، میونسپل کارپوریشن کے ملازمین اس دھماکے اور اس کے بعد لگنے والی آگ کی زد میں آ گئے۔
जोधपुर के बासनी क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी भीषण आग को बुझाने के दौरान एक दर्जन से अधिक दमकलकर्मियों के झुलसने का समाचार बेहद चिंताजनक है।— HANUMAN BENIWAL (@hanumanbeniwal) September 23, 2026
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी झुलसे हुए दमकलकर्मी शीघ्र स्वस्थ हों और उन्हें जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले।
राज्य…
حادثے میں 13 سے 14 ملازمین متاثر ہوئے ہیں اور یہ سبھی میونسپل کارپوریشن کی فائر ٹیم کے اہلکار ہیں۔ ان کے ساتھ چیف فائر آفیسر بھی موقع پر موجود تھے۔ تمام زخمیوں کو پہلے ایمز (AIIMS) میں ابتدائی طبی امداد دی گئی اور اب انہیں مہاتما گاندھی اسپتال کے برن یونٹ میں داخل کرایا گیا ہے۔ کچھ مریضوں کو خصوصی دیکھ بھال کی ضرورت ہوگی۔ چونکہ یہ تمام کیسز جھلسنے (برن انجری) کے ہیں، اس لیے یہاں اس کے لیے خصوصی برن یونٹ دستیاب ہے۔ ہم سب موقع پر موجود ہیں اور زخمیوں کے علاج اور ان کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔
زخمیوں کو فائر ٹینڈر اور پک اپ گاڑی میں لایا گیا
باسنی میں واقع گنیش کالونی کی کیمیکل فیکٹری میں یہ دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد جھلسے ہوئے فائر فائٹرز کو فائر ٹینڈر اور وہاں کھڑی ایک پک اپ گاڑی میں ڈال کر ایمز لایا گیا تھا۔ وہاں ابتدائی علاج کے بعد انہیں ایم جی ایچ (MGH) کے برن یونٹ میں منتقل کیا گیا ہے۔ میڈیکل کالج کے پرنسپل نے ان کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کی ایک الگ سے خصوصی ٹیم تشکیل دی ہے۔
یہ ہوئے زخمی: زخمیوں میں فائر فائٹرز درگیش (عمر 25 سال)، پریم تمبولی (20 سال)، پروین شرما (25 سال)، ونے پروہت (22 سال)، کنال (25 سال)، آصف خان (33 سال)، جوگارام (30 سال)، سمت (22 سال)، محمد حنیف (50 سال)، اویناش (40 سال)، پرکاش (25 سال)، پردیپ (23 سال)، سریندر (22 سال) اور دنیش (40 سال) شامل ہیں۔
ابھی تک لگی ہوئی ہے آگ: کیمیکل فیکٹری میں لگی آگ پر دیر شام ایک بار تقریباً قابو پا لیا گیا تھا۔ لیکن اچانک وہاں ہوئے دھماکے سے آگ دوبارہ بھڑک اٹھی اور اس کی زد میں یہ ملازمین آ گئے۔ خبر لکھنے جانے تک فیکٹری میں اب بھی آگ لگی ہوئی ہے اور فائر بریگیڈ کی دوسری ٹیم اسے کنٹرول کرنے میں مصروف ہے۔
فیکٹری مالک کے خلاف کارروائی کی تیاری: پولیس کمشنر نے بتایا کہ فیکٹری میں کس طرح کے کیمیکل رکھے ہوئے تھے اور ان کا استعمال جائز تھا یا نہیں، اس کی جانچ کی جا رہی ہے۔ فیکٹری آپریٹر سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اگر ضوابط اور قوانین کی خلاف ورزی پائی گئی تو سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔