بنگلورو میں زوردار دھماکہ، پورا گھر تباہ، تفتیشی افسران کو شبہ
بنگلورو کے، کے آر پورم علاقے میں ایک زوردار دھماکے سے ایک مکان مکمل طور پر تباہ ہوگیا۔ قریبی تین چار گھروں کوبھی نقصان پہنچا۔
Published : October 25, 2025 at 5:16 PM IST
بنگلورو: کرناٹک کی دارالحکومت بنگلورو کے کے آر پورم علاقے میں ہفتے کے روز ایک گھر میں دھماکے سے ایک بزرگ خاتون کی موت ہو گئی اور تین دیگر زخمی ہو گئے۔ دھماکہ اتنا زور دار تھا کہ پورا گھر منہدم ہو گیا۔ شبہ ہے کہ گھر کے اندر رکھا گیا کھانا پکانے والا گیس سلنڈر پھٹ گیا۔ کے آر پورم پولیس اسٹیشن کی پولیس نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا۔
پولیس کے مطابق واقعہ صبح 7 بج کر 15 منٹ پر پیش آیا اور مکان مکمل طور پر تباہ ہوگیا۔ دھماکے کی شدت کے باعث قریبی تین چار مکانات کو بھی نقصان پہنچا اور اکایاما نامی (80)سالہ خاتون موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ چندنا (22)، شیکھر (52) اور کرن کمار (25) شدید طور پر زخمی ہوگئے۔ چندنا کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔
وائٹ فیلڈ ڈویژن کے ڈی سی پی کے پرشورام نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ سلنڈر پھٹ گیا ہے اور مزید تحقیقات کے بعد تفصیلات معلوم ہوں گی۔
اس دوران کے آر پورم کے ایم ایل اے بھیرتھی بسواراج نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا، "میں اس واقعے سے صدمے میں ہوں۔ اس سے شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ آیا یہ واقعہ گیس کے اخراج کی وجہ سے ہوا یا دھماکہ خیز مواد سے۔ اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے کہ آیا دھماکہ خیز مواد کے ذخیرہ نے اس میں کردار ادا کیا؟ یہ شبہ ہے کہ سلنڈر پھٹنے سے اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس شک کو دور کرنے کے لیے مناسب تفتیش کی جانی چاہیے۔"