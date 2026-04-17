تمل ناڈو انتخابات 2026: خلیجی ممالک سے سینکڑوں این آر آئی ووٹرز کی واپسی
Published : April 17, 2026 at 1:01 PM IST
چینئی : چینئی میں ہونے والے تمل ناڈو اسمبلی انتخابات 2026 سے قبل سیاسی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں، جہاں بیرونِ ملک مقیم تمل ووٹرز کی بڑی تعداد ووٹ ڈالنے کے لیے ریاست پہنچنا شروع ہوگئی ہے۔ تامیلاگا ویتری کازہگم (ٹی وی کے) کے کارکنوں کے مطابق اب تک کم از کم 500 افراد دبئی سے تمل ناڈو پہنچ چکے ہیں تاکہ 23 اپریل کو ہونے والی پولنگ میں حصہ لے سکیں۔
آئندہ چند دنوں میں اس تعداد میں مزید اضافہ متوقع ہے اور اندازہ ہے کہ ایک ہزار سے زائد این آر آئی ووٹرز، خاص طور پر خلیجی ممالک سے، واپس آئیں گے۔ یہ پیش رفت اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اداکار سے سیاستدان بننے والے وجئے کی جماعت ٹی وی کے پہلی بار اسمبلی انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، جس کے باعث ووٹرز میں خاصا جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ پارٹی کے منشور کے اجرا کی تقریب، جو ننگم باکم کے ایک نجی ہوٹل میں منعقد ہوئی، میں بھی کئی بیرونِ ملک سے آئے ووٹرز نے شرکت کی۔
دبئی میں 2009 میں قائم ہونے والے وجے مکل ایئکّم سے وابستہ رضاکار پورنیما نے بتایا کہ “پہلے مرحلے میں ہم میں سے تقریباً 500 افراد ووٹ ڈالنے کے لیے آ چکے ہیں۔ ہم پرمبور، ولیواکم اور ٹی نگر جیسے حلقوں میں مہم بھی چلا رہے ہیں۔” انہوں نے مزید کہا کہ مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال کے باعث کچھ افراد نہیں آ سکے، تاہم مزید لوگوں کی آمد متوقع ہے۔
اسی طرح ایک اور رضاکار کارتھیکین نے کہا کہ صرف دبئی ہی نہیں بلکہ ابو ظہبی، کویت، شارجہ اور بحرین سے بھی لوگ بڑی تعداد میں آرہے ہیں۔ ان کے مطابق یہ وجے کا پہلا انتخابی میدان ہے، جس کی وجہ سے ووٹرز میں جذباتی وابستگی اور جوش پایا جاتا ہے۔ بیرونِ ملک سے آنے والے ووٹرز نہ صرف ووٹ ڈالنے کے لیے بلکہ زمینی سطح پر انتخابی مہم میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ریاست میں سیاسی تبدیلی کے خواہاں ہیں اور وجے کو ایک نئے متبادل کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔
ٹرانس جینڈر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی حمایتی انوشری ویلن نے پارٹی کے منشور کو جامع قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میں ہر طبقے، بشمول خواجہ سرا افراد اور بزرگوں، کے مسائل کو شامل کیا گیا ہے اور امید ہے کہ وجے اپنے وعدے پورے کریں گے۔ اب تمام نظریں اس بات پر مرکوز ہیں کہ بیرونِ ملک ووٹرز کا یہ جوش و خروش عملی طور پر ووٹوں میں کس حد تک تبدیل ہوتا ہے اور آیا یہ نئی سیاسی جماعت ریاست کی سیاست میں کوئی بڑا اثر ڈالنے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں۔